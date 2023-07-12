Как говорится, шиковать, так шиковать

Чиновник из МИД Польши рассылал по электронной почте в различные посольства рекламу поддержанного BMW 5 серии в кузове F10, в комплектации с двухлитровым турбодизельным мотором. Пророссийские хакеры из группы "APT29", также известной, как "Уютный Медведь", перехватили одно из писем и модифицировали, встроив в него шпионское ПО, после чего отправили десяткам других дипломатов в Киеве.

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Кроме того, они изменили стоимость автомобиля, снизив его до 7500 евро, чем добавили объявлению привлекательности и повысили вероятность получения удаленного доступа к максимально большому количеству терминалов. О результатах данной работы не сообщается, но Госдепартамент США вставил свое слово и здесь, заявив, что учетные записи их ведомства не пострадали.

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Получается, что миф о сытой и богатой Европе в очередной раз был полностью развенчан. В Польше, куда стремятся бежать прозападные украинцы, позволить себе новенький BMW не могут даже чиновники из высшего ранга, не говоря уже о простом народе. Тяга к премиуму настолько сильна, что важные представители истинной демократии вынуждены бороздить просторы авто-барахолок в поиске подходящего варианта поддержанного премиума, причем с экономичным мотором.