Первая VR-гарнитура от Apple будет доступна для приобретения в начале 2024 года и только на территории США. На другие рынки она попадет только к концу следующего конца, первыми странами станут Великобритания и Канада, а выход в Азии и Европе состоится позже.
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На даже у себя на родине рядовые американцы не смогут просто явиться в магазин и купить вожделенное устройство. Перед этим им необходимо записаться на прием, где будет произведено сканирование головы с целью подбора наиболее оптимальной конфигурации VR-гарнитуры.
Тем, кто носит очки потребуется принести с собой рецепт, чтобы подобрать подходящие линзы. Впрочем, в 2025 году, после запуска онлайн продаж, будущие пользователи смогут перед покупкой самостоятельно провести необходимую процедуру сканирования с помощью приложения на iPhone.
Apple сократила первоначальный план производства Vision Pro почти на 90%, с 1 млн единиц до 130-150 тысяч в связи с возникшими трудностями при их изготовлении. Учитывая изначальную низкую доступность даже в США и высокую рекомендованную цену в 3500$, появление VR-гарнитуры от Apple в России может сопровождаться кратным увеличением ее стоимости.