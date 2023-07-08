Не не для того, чтобы убедиться в психологическом здравии потребителя

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

Первая VR-гарнитура от Apple будет доступна для приобретения в начале 2024 года и только на территории США. На другие рынки она попадет только к концу следующего конца, первыми странами станут Великобритания и Канада, а выход в Азии и Европе состоится позже.

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На даже у себя на родине рядовые американцы не смогут просто явиться в магазин и купить вожделенное устройство. Перед этим им необходимо записаться на прием, где будет произведено сканирование головы с целью подбора наиболее оптимальной конфигурации VR-гарнитуры.

Тем, кто носит очки потребуется принести с собой рецепт, чтобы подобрать подходящие линзы. Впрочем, в 2025 году, после запуска онлайн продаж, будущие пользователи смогут перед покупкой самостоятельно провести необходимую процедуру сканирования с помощью приложения на iPhone.

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Apple сократила первоначальный план производства Vision Pro почти на 90%, с 1 млн единиц до 130-150 тысяч в связи с возникшими трудностями при их изготовлении. Учитывая изначальную низкую доступность даже в США и высокую рекомендованную цену в 3500$, появление VR-гарнитуры от Apple в России может сопровождаться кратным увеличением ее стоимости.