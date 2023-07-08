Что не может не радовать производителей

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

В последнее время мировое производство памяти, как NAND, так и DRAM, расширилось настолько, что стоимость SSD-дисков и модулей оперативной памяти начала стремительно лететь вниз. Дополнительно способствовал этому заход на рынок новичков из Китая, например компании YMTC, завалившей рынок доступной флеш-памятью, и, таким образом, оказавшей ценовое давление на всю отрасль.

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Аналитическое агентство TrendForce выяснило, что производители ОЗУ начали планомерно сокращать поставки, освобождая склады от переизбытка продукции. Эффект от этого станет заметен уже в следующем году, а пока ожидается небольшое снижение цен до 5%, или, по крайней мере, их замораживание на текущем уровне. Причем падение стоимости DDR4 может быть сильнее, чем DDR5.

рекомендации в ДВА раза подешевел TV Philips 43" 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз 43" TV Philips дешевле 20 тр -40000р на iPhone 14 Pro 85" TV Samsung подешевел на треть в рублях 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде 65" 4K TV Haier дешевле 50 тр 43" TV Hyundai за 15 тр - цена не растет iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри 65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать Круто подешевел iPhone 14 Plus 65" 4K TV Hyundai дешевле 40 тр -32% на 4K TV Samsung 55" = менее 50тр Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр 65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр -30% на 50" 4K TV Samsung = дешевле 50 тр 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Эксперты считают, что сейчас самое время приобрести оперативную память, если вы ждали подходящего момента. Что касается твердотельных накопителей, что в третьем квартале они могут подешеветь еще сильнее. Но не настолько, чтобы это стало причиной отложить покупку, так как по мере роста криптовалютного рынка существует вероятность внезапного взлета майнинга криптовалюты Chia, в свое время ставшего причиной сильного повышения стоимости дисков.