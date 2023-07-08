В последнее время мировое производство памяти, как NAND, так и DRAM, расширилось настолько, что стоимость SSD-дисков и модулей оперативной памяти начала стремительно лететь вниз. Дополнительно способствовал этому заход на рынок новичков из Китая, например компании YMTC, завалившей рынок доступной флеш-памятью, и, таким образом, оказавшей ценовое давление на всю отрасль.
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Аналитическое агентство TrendForce выяснило, что производители ОЗУ начали планомерно сокращать поставки, освобождая склады от переизбытка продукции. Эффект от этого станет заметен уже в следующем году, а пока ожидается небольшое снижение цен до 5%, или, по крайней мере, их замораживание на текущем уровне. Причем падение стоимости DDR4 может быть сильнее, чем DDR5.
Эксперты считают, что сейчас самое время приобрести оперативную память, если вы ждали подходящего момента. Что касается твердотельных накопителей, что в третьем квартале они могут подешеветь еще сильнее. Но не настолько, чтобы это стало причиной отложить покупку, так как по мере роста криптовалютного рынка существует вероятность внезапного взлета майнинга криптовалюты Chia, в свое время ставшего причиной сильного повышения стоимости дисков.