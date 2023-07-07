Производительность или эффективная система охлаждения — выбор за покупателем

Скорый анонс 16-ти гигабайтной версии GeForce RTX 4060 Ti вызывает в совете директоров NVIDIA определенные опасения из-за спорной ценовой политики на новую линейку. Данные видеокарты рассчитаны на геймеров со средним бюджетом, но, при взгляде на то, что готовят различные вендоры, прогнозы относительно спроса на новинки не кажутся слишком оптимистичными.

реклама

В частности, ASUS традиционно планирует выпустить версию "Strix", относящуюся к серии Republic of Gamers. Продукция, брендированная торговой маркой ROG, всегда имела более высокий ценник, чем у массовых моделей. В случае с ROG Strix GeForce RTX 4060 Ti 16 ГБ ожидается превышение официальной розничной цены в 500$ на 30% или на 150$. Это больше, чем стоят наиболее доступные варианты GeForce RTX 4070.

рекомендации 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз 43" TV Philips дешевле 20 тр -40000р на iPhone 14 Pro 85" TV Samsung подешевел на треть в рублях 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде 65" 4K TV Haier дешевле 50 тр 43" TV Hyundai за 15 тр - цена не растет iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри 65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать Круто подешевел iPhone 14 Plus 65" 4K TV Hyundai дешевле 40 тр -32% на 4K TV Samsung 55" = менее 50тр Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр 65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр -30% на 50" 4K TV Samsung = дешевле 50 тр 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Таким образом, геймеры вправе выбирать между максимально заряженной версией с меньшей производительностью и более быстрым решением, но без дополнительного слоя "жира". И, если ранее переплата в абсолютных значениях казалась не такой существенной, то теперь она выглядит не совсем уместной, особенно для не топового GPU.