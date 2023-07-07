Скорый анонс 16-ти гигабайтной версии GeForce RTX 4060 Ti вызывает в совете директоров NVIDIA определенные опасения из-за спорной ценовой политики на новую линейку. Данные видеокарты рассчитаны на геймеров со средним бюджетом, но, при взгляде на то, что готовят различные вендоры, прогнозы относительно спроса на новинки не кажутся слишком оптимистичными.
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В частности, ASUS традиционно планирует выпустить версию "Strix", относящуюся к серии Republic of Gamers. Продукция, брендированная торговой маркой ROG, всегда имела более высокий ценник, чем у массовых моделей. В случае с ROG Strix GeForce RTX 4060 Ti 16 ГБ ожидается превышение официальной розничной цены в 500$ на 30% или на 150$. Это больше, чем стоят наиболее доступные варианты GeForce RTX 4070.
Таким образом, геймеры вправе выбирать между максимально заряженной версией с меньшей производительностью и более быстрым решением, но без дополнительного слоя "жира". И, если ранее переплата в абсолютных значениях казалась не такой существенной, то теперь она выглядит не совсем уместной, особенно для не топового GPU.