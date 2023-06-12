В начале прошлого года Acer объявила о приостановке деятельности в РФ. Аналогичным образом поступили и другие технологические гиганты, включая AMD, NVIDIA, Intel, Dell, HP и пр. Но недавно выяснилось, что компания проигнорировала обещания, и продолжает поставлять оборудование и оказывать услуги через дочернюю фирму Acer Sales International SA, зарегистрированную в Швейцарии.
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Причем действия Acer не противоречат установленному законодательству. Выполняя транзит из Швейцарии, она не нарушает экспортные ограничения Тайваня. Также отправляемые товары не попадают под санкционные ограничения ЕС. Экспорт не предполагает отправку ноутбуков и готовых ПК, и в основном касается мониторов, предназначенных для гражданского использования.
Acer не дала комментариев насчет того, почему, несмотря на свои заявления, она продолжает вести деятельность в России. В четвертом квартале 2021 года компания занимала долю в 18,5% от всех реализованных ПК в стране. Для сравнения, к брендам Dell и HP суммарно относились 20,8% устройств.