В предыдущие годы компания занимала существенную часть рынка

-40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать

-40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать

В начале прошлого года Acer объявила о приостановке деятельности в РФ. Аналогичным образом поступили и другие технологические гиганты, включая AMD, NVIDIA, Intel, Dell, HP и пр. Но недавно выяснилось, что компания проигнорировала обещания, и продолжает поставлять оборудование и оказывать услуги через дочернюю фирму Acer Sales International SA, зарегистрированную в Швейцарии.

реклама

Причем действия Acer не противоречат установленному законодательству. Выполняя транзит из Швейцарии, она не нарушает экспортные ограничения Тайваня. Также отправляемые товары не попадают под санкционные ограничения ЕС. Экспорт не предполагает отправку ноутбуков и готовых ПК, и в основном касается мониторов, предназначенных для гражданского использования.

рекомендации -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать -33% на 85" TV 4K Ultra HD Samsung - смотри цену RTX 3070 за 45 тр в Регарде -30% на стиралку Бош 4 серии В ДВА раза упала цена на хороший холодос Midea -28% на 32Gb Сorsair Dominator Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb Подорожал на 200000р 8K Samsung 75" - скидка все Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -23% на SSD Kingston 4Tb - смотри цену В ДВА раза упала цена 50" TV LG 4K Ultra HD -35% на INFINIX Zero X pro 8/128Gb в Ситилинке

Acer не дала комментариев насчет того, почему, несмотря на свои заявления, она продолжает вести деятельность в России. В четвертом квартале 2021 года компания занимала долю в 18,5% от всех реализованных ПК в стране. Для сравнения, к брендам Dell и HP суммарно относились 20,8% устройств.