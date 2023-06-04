Дерево лучше переносит отсутствие атмосферы, чем металлы

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Исследователи из Киотского университета, расположенного в Японии, провели ряд исследований, которые показали, что дерево гораздо лучше подходит для построения спутников, выводящихся на орбиту Земли. Так, ученые взяли несколько образцов магнолии, отправили на МКС, и проверили, как она ведет себя в условиях невесомости.

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По окончании симуляционных испытаний выяснилось, что магнолия идеально сохранилась, и не подверглась разложению. Не было обнаружено никаких признаков растрескивания, шелушения или деформации тестовых материалов.

Таким образом, исследователи пришли к выводу, что уникальные свойства дерева в сочетании с дешевизной производства делают его гораздо более подходящим для проектирования спутников. По сравнению с металлическими сплавами оно более гибкое, легкое, и, главное, экологичное, поскольку полностью сгорает при входе в атмосферу.

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В 2024 году NASA в партнерстве с Японским агентством аэрокосмических исследований запланировало осуществление пилотного запуска деревянного спутника, который будет служить для обучения студентов-радиолюбителей.