Подобным образом компания уже поступала ранее

19 сентября этого года должно состояться мероприятие "Intel Innovation 2023", которое нельзя в полной мере назвать тем местом, где компания официально представляет свои продукты. Оно скорее является демонстративной площадкой для заинтерисовывания участников индустрии, включая разработчиков, архитекторов, инженеров, менеджеров по технологиям и влиятельных блогеров.

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Тем не менее, ничто не мешает Intel использовать данное событие для презентации новых разработок, тем более, что в прошлом году в первый же день проведения "Intel Innovation" была представлена текущая линейка Raptor Lake и другие инновационные продукты.

Ожидается, что этом году компания поступит аналогично и явит миру Raptor Lake Refresh вместе с Intel Arc семейства Battlemage, а также осветит обновление своих дорожных карт. По последней информации Core 14-го поколения смогут работать на существующих материнских платах с чипсетами от H610 до Z790. Хотя Intel пока не подтвердила изложение основного доклада именно на сентябрьском мероприятии, многие отмечают, что это идеальное время для представления обновленной линейки процессоров.

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