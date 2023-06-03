На это негласно указывает обновление прошивок от Gigabyte

Несколько дней назад стало известно о выявленном недочете в UEFI-прошивках материнских плат Gigabyte, воспользовавшись которым злоумышленники могли бы выполнять произвольный код на платформах с ОС Windows. Реализация, изначально предназначающаяся для принудительного апгрейда ПО, из-за отсутствия шифрования превратилась в критическую уязвимость.

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Компания довольно быстро отреагировала, выпустив обновление прошивок для закрытия обнаруженного бэкдора. Примечательно, что оно также включает в себя поддержку Intel Core 14-го поколения материнскими платами на базе чипсетов Intel 600 и 700-й серии. По всей видимости, новыми десктопными процессорами Intel станут не Meteor Lake, а Raptor Lake Refresh, которые получат более высокие тактовые частоты.

Вероятно, CPU на архитектуре Meteor Lake будут предназначаться для других рынков, и в таком случае переход сегмента ПК новый сокет отложится еще на несколько лет. Если это так, то наверняка в дальнейшем поддержку Raptor Lake Refresh в свою продукцию внедрят и другие производители. Возможно, владельцы плат с чипсетом H610 смогут обновиться на гипотетический Core i5-15400F.

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