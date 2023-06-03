Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Razg0n За пост начислено вознаграждение
Майнинг все еще невыгоден — срок окупаемости видеокарт растянулся в среднем до 20 лет
Не только лишь все заработают на криптовалютном рынке
рекомендации
RTX 4060 Ti сразу со скидкой 15 000р
ВТРОЕ упала цена SSD 2Tb Netac
-30% на 50" TV 4K Ultra HD = дешевле 30 тр
RTX 4060 Ti Gigabyte дешевле всех других
На порядок упала цена компа MSI на i7 12700
-220000р на 8K Samsung 75" - смотри цену

реклама

Несмотря на то, что криптовалютная лихорадка давным-давно завершилась, желающих "срубить деньжат" на пустом перегоне воздуха в помещении все еще хоть отбавляй. Способствует этому многократное снижение стоимости видеокарт относительно той, что была в прошлый майнинг-бум.

Однако падение капитализации всего крипторынка оказалось столь существенным, что прибыль от чеканки цифровых монет не в состоянии окупить даже вложения в оборудование. О каком-либо дополнительном доходе в данном случае не идет и речи.

При текущей средней стоимости электроэнергии в РФ, деньги, потраченные на видеокарту вернутся в лучшем случае не ранее чем через четыре года, когда она уже морально устареет. В случае использования менее майнинг-эффективного GPU для существующих монет этот срок увеличивается аж до 50 лет. Если же откинуть крайние варианты и взять выборку из равномерно расположенных значений, то получится, что период окупаемость фермы в среднем составляет около 20 лет.

рекомендации
-40% на Xiaomi 12X в Ситилинке - надо брать
-8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке
RTX 3070 за 45 тр в Регарде
10 видов RTX 4060 Ti уже в продаже
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
-30% на SSD Kingston 4Tb - смотри цену
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
Много <b>4070</b> в Ситилинке
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
-20000р на Ryzen 3950X - пора брать

Таким образом стоит трижды подумать и все взвесить, прежде чем "врываться с ноги" в майнинг-индустрию, особенно новичкам. Вероятно, стоит отдать предпочтение изучению технологий инвестирования, так как со временем, при должной защите средств, эффект снежного кома поможет сформировать значительно больший капитал, нежели при использовании сомнительных способов сиюминутного заработка.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#майнинг #криптовалюта #2023
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

Неизвестный и очень везучий майнер за сутки добыл 65 Биткоинов на сумму 1.7 миллиона долларов
Мобильный интернет в России теряет популярность из-за роста цен на связь при отсутствии развития
MSI представила PCI-E плату расширения, способную быстро заряжать смартфоны и даже ноутбуки
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

ЧВК "Вагнер" чуть не попала в ловушку с тоннами заряда пластида при выходе из Бахмута - Пригожин
21
Истребитель Су-35 ВКС РФ в воздушном бою поразил украинский самолёт - эти кадры попали на Видео
20
В сети появилось изображение графического процессора Intel Ponte Vecchio
2
ВКС России нанесли массированный удар крылатыми ракетами по средствам ПВО Украины
+
Украина не сможет восполнить выбитые ЗРК Patriot, поскольку в мире дефицит этих систем
18
Президент Украины пожаловался на то, что за ЗРК Patriot выстроилась очередь
3
Зеленский признал, что у Украины нет современных истребителей, а у РФ имеется преимущество в небе
1
Медведев заявил о фантастическом масштабе производства военной продукции в России
67
Создана инновационная целлюлозная пленка, которая может пассивно охлаждать помещения
+
На прощание с «зерновой сделкой» Москва потопила последний корабль украинских ВМФ
1
ЧВК "Вагнер" обнаружили на пути своего следования сотни противотанковых управляемых мин
+
Intel откроет в Южной Корее лабораторию по исследованиям в серверном сегменте
+
Неизвестный и очень везучий майнер за сутки добыл 65 Биткоинов на сумму 1.7 миллиона долларов
7
Армия РФ сможет уничтожить танковые бригады из немецких Leopard-2A4 даже при помощи старых Т-55
13
Российский Т-80БВ на "пистолетной дистанции" из засады поразил украинский танк пробив два слоя брони
3
Основная часть подразделений ЧВК "Вагнер" вышла из Бахмута
2
Стартовал предзаказ на Motorola Razr 40 и Razr 40 Ultra
+
Какой процессор лучше подходит для игрового ПК летом 2023 года, и стоит ли брать Ryzen 5 3600
3
Почему у видеоарт NVIDIA больше жизненный цикл, и стоит ли покупать GeForce RTX 3060 в 2023 году
6
В Польше появились первые указатели с заменой названия Калининград на Крулевец
3

Популярные статьи

Су-30МКИ с ядерными ракетами на борту готовы к битве с Китаем
6
Мой опыт работы с Gigabyte RTX 3080 Gaming OC и почему не стоит брать именно это исполнение
32
Как переписать историю: примеры украинской пропаганды
105
На фоне СВО ВКС России получили новую партию фронтовых бомбардировщиков Су-34 с двигателями АЛ-41Ф
5
Лучи Дженсена Хуанга - прорыв или маркетинг, разбираемся подробно - с картинками и большими буквами
49
Обзор и тестирование материнской платы VIA Epia-M, или о том кто придумал mini-ITX
2
Первая пригодная для тестов версия ChimbaBench 2.0 и сравнительный тест GTX 1070 / RX 6600
13
Обзор бюджетного смартфона Tecno Spark Go 2023: больше датчиков – больше возможностей
3
Китайский дрон-камикадзе, запускаемый из-под воды, способен "взломать" оборону Тайваня
1
VM VirtualBox - удобный инструмент для обхода западных санкций
7

Сейчас обсуждают

REY_B_
16:30
По уму, сравнивать надо технологии, а не кривизну их реализаций. Динамические освещение и тени vs Лучей. Зеркало, как вторая точка обзора vs лучей. И так далее. И тут лучи проигрывают вчистую.
Лучи Дженсена Хуанга - прорыв или маркетинг, разбираемся подробно - с картинками и большими буквами
KremlinGremlin
16:29
Та не переживай за Зе, лучше расскажи как там Херсон, плакатики "Россия здесь навсегда" висят ещё?
Согласно новому исследованию, в Млечном Пути могут находиться сотни миллионов обитаемых планет
Tenqlnk
16:28
самолет конца 70-х не металлолом значит ? Как же насрано то в головах хрюшек
Британская разведка считает, что Россия лишь на 5 % использует на Украине возможности своей боевой авиации
Андрей Конашов
16:28
победа — это когда 32 ракеты (стоимостью 100 лямов мёртвых президентов) сбивают небо🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
ВС РФ нанесли повторные "добивающие" удары по украинскому ПВО, прикрывающему Киев
KremlinGremlin
16:27
Чо там, тиктоки снимают бармалеи?
Российский спецназ разгромил отряд украинской военной разведки при атаке ГУР на Белгородскую область
Chato-Bo0ot
16:27
Странно всё это. Неужели вна Некроине кончились знаменитые "банкi c огiркамI"? Довёл территорию 404 до ручки этот сатрап Зеленский.
Президент Украины заявил, что его стране для защиты неба требуется 50 батарей ЗРК Patriot
_Mr_Roman_S_
16:27
Пришел не кирпич) короче визуально гуд, но есть минусы, очень горячая. Нужно по-любому менять пасту на хорошую либо как сделал я андервольтнул и температуры и шум стали приемлемы. Цвета не такие красо...
GeForce RTX 2060 Super с Aliexpress за 16000 рублей легко запустила тяжелые игры с высоким FPS
REY_B_
16:26
А с памятью у Вас что? - Хуанг сначала выкатил "тензорные ядра", а затем начал придумывать зачем они нужны! И нашёл это в лучах!
Лучи Дженсена Хуанга - прорыв или маркетинг, разбираемся подробно - с картинками и большими буквами
REY_B_
16:25
Ну я "фанатик". У меня 7900XT. Лучи она может не хуже 4070, но я их вырубил нафиг!
Лучи Дженсена Хуанга - прорыв или маркетинг, разбираемся подробно - с картинками и большими буквами
KremlinGremlin
16:24
Так это про 95% местных комментаторов и новостников можно сказать, включая тебя, школотрон)
Зеленский заявил, что ВСУ готовы к началу контрнаступления
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем