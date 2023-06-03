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Несмотря на то, что криптовалютная лихорадка давным-давно завершилась, желающих "срубить деньжат" на пустом перегоне воздуха в помещении все еще хоть отбавляй. Способствует этому многократное снижение стоимости видеокарт относительно той, что была в прошлый майнинг-бум.
Однако падение капитализации всего крипторынка оказалось столь существенным, что прибыль от чеканки цифровых монет не в состоянии окупить даже вложения в оборудование. О каком-либо дополнительном доходе в данном случае не идет и речи.
При текущей средней стоимости электроэнергии в РФ, деньги, потраченные на видеокарту вернутся в лучшем случае не ранее чем через четыре года, когда она уже морально устареет. В случае использования менее майнинг-эффективного GPU для существующих монет этот срок увеличивается аж до 50 лет. Если же откинуть крайние варианты и взять выборку из равномерно расположенных значений, то получится, что период окупаемость фермы в среднем составляет около 20 лет.
Таким образом стоит трижды подумать и все взвесить, прежде чем "врываться с ноги" в майнинг-индустрию, особенно новичкам. Вероятно, стоит отдать предпочтение изучению технологий инвестирования, так как со временем, при должной защите средств, эффект снежного кома поможет сформировать значительно больший капитал, нежели при использовании сомнительных способов сиюминутного заработка.