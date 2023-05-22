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Razg0n За пост начислено вознаграждение
Криптобиржа Hotbit закрывается, введя большие комиссии с маленьких депозитов
Вывод небольших депозитов искусственно затруднен
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Пока его величество Биткоин продолжает бороздить дно криптовалютного океана, тут и там схлопываются связанные с "криптой" проекты. Сегодня стало известно, что не самая "топовая", но тоже довольно известная биржа Hotbit объявила о прекращении деятельности спустя пять лет после основания.

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Достаточно заурядный случай мог бы пройти совсем незамеченным в среде энтузиастов, если бы руководство Hotbit пожелало расстаться с пользователями на взаимовыгодных условиях. К сожалению, биржа решила прямо последовать пословице "с паршивой овцы хоть шерсти клок" и напоследок "состричь еще немного бабла".

Осуществить задуманное получилось довольно тривиальными и законными, хоть и не совсем честными методами — установкой высокой комиссии на вывод средств и минимальной суммы вывода. Так, минимум для перечисления USDT равен 100$, и все, что ниже, остается бирже "на чай". По всей видимости, огромное количество депозитов на Hotbit были довольно скромными по размеру, и, позволив их вывести, биржа, возможно, не смогла бы прилично "заработать" на своем закрытии.

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Таким образом, обобрав наименее защищенные слои населения, Hotbit, фактически, "соскамилась", оставив очередное темное пятно в истории криптовалютного мира. Тем самым, очередной раз была доказана аксиома о том, что не стоит хранить деньги где попало, особенно на криптобиржах.

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#криптобиржа #скам #hotbit
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