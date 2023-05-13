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Razg0n За пост начислено вознаграждение
Покупка более 16 ГБ ОЗУ для игр не имеет смысла — лишний объем не приведет к росту FPS
Вместо этого лучше приобрести видеокарту побыстрее
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С давних времен ходит пословица о том, что памяти много не бывает. Сегодня любой "пекабоярин" может вооружить свою систему 128 ГБ ОЗУ практически "за копейки". Однако, подавляющему большинству столько вовсе не требуется. К тому моменту, когда такой объем вдруг может понадобиться, общий прогресс в компьютеростроении шагнет далеко вперед, и большое кол-во имеющихся гигабайт не ускорит устаревшую платформу.

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Но, разумеется, всегда существует некий минимум, ниже которого не рекомендуется опускаться, дабы сохранить плавность работы приложений. Зарубежный техно-портал Testing Games проверил, сколько RAM требуется последним игровым хитам, и существует ли значимая разница между минимальными 8 ГБ, стандартными 16 ГБ и становящимися популярными 32 ГБ ОЗУ.

По результатам тестирования выяснилось, что некогда считавшихся достаточными 8 ГБ много где уже начинает не хватать. К примеру, задействование данного объема в Spider-Man Miles Morales приводит к практически двукратному падению FPS по сравнению с 16 ГБ, а The Last of Us Part I вообще "вылетает" с ошибкой. В то же время прирост производительности при переходе с 16 ГБ на 32 ГБ находится в пределах погрешности даже в требовательных играх, включая вышеуказанные, а также Hogwars Legacy, запущенных с применением высоких настроек графики.

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Если процессор и видеокарта напрямую воздействуют на получаемую частоту кадров, то в случае с оперативной память все немного иначе. Зачастую при построении ПК на ней можно сэкономить, оснастив систему минимально необходимым объемом; это позволит уложить в бюджет более быстрое железо. А, если вдруг окажется, что ОЗУ все же не хватает, то последнюю можно легко нарастить, если заранее озаботиться приобретением материнской платы с 4-мя разъемами DIMM.

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#игры #оперативная память
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Dimkovski
20:19
Ну изначально производительность во всех тестах всегда делается на ультрах. Лучи пока не входят в этот стандарт, я без лучей говорю.
Грамотно собираем мощный игровой компьютер, который будет справляться с новыми играми еще 5 лет
1kot4u
20:09
Я даже в ноут 32гига уже затолкал в пару к 3050, сейчас память стоит три копейки. На разницу между 16 и 32 проапгрейдить видяху все равно нельзя, даже с условной 3060 до 3070.
Покупка более 16 ГБ ОЗУ для игр не имеет смысла — лишний объем не приведет к росту FPS
JugadorGL
20:07
Откуда инфа про 8.5гб? Свежеустановленная 11-ка сходу потребляет около 5.5гб. После применения твиков, потребление падает до 1.5-2гб. Это при 32 гб Озу, чисто только винда.
Покупка более 16 ГБ ОЗУ для игр не имеет смысла — лишний объем не приведет к росту FPS
Envу
20:06
Автор новости врун - никаких подобных новостей на VideoCardz не было. Как таких тут только держат и разрешают новости публиковать?
NVIDIA работает над 16Gb-й версией карты RTX 4060
Chato-b0t
20:06
Всё, этот ципсотный уродец иссяк и порвался. Тащите нового, каклы.
Западная пресса зачем-то продолжает разгонять «фейк» о сбитом над Украиной гиперзвуковом «Кинжале»
Walsh code
20:05
Не журысь, сынку. Похрумкай, хрюшка. Ты тупой, как пень, борцун с зеркалами.
Западная пресса зачем-то продолжает разгонять «фейк» о сбитом над Украиной гиперзвуковом «Кинжале»
Chato-b0t
20:05
Ты борцун с зеркалами? Эка вас там припёрло, некроинцев. З.Ы. Тебя потрут, не сцы. гугугу.
Западная пресса зачем-то продолжает разгонять «фейк» о сбитом над Украиной гиперзвуковом «Кинжале»
Андрей Рукавишников
20:04
У меня 8гб памяти
Покупка более 16 ГБ ОЗУ для игр не имеет смысла — лишний объем не приведет к росту FPS
Walsh code
20:04
Не журысь, сынку. Похрумкай, хрюшка. Ты тупой, как пень.
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Chato-b0t
20:03
Нутька, ты туп аки пень.
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