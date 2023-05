Вместо этого лучше приобрести видеокарту побыстрее

С давних времен ходит пословица о том, что памяти много не бывает. Сегодня любой "пекабоярин" может вооружить свою систему 128 ГБ ОЗУ практически "за копейки". Однако, подавляющему большинству столько вовсе не требуется. К тому моменту, когда такой объем вдруг может понадобиться, общий прогресс в компьютеростроении шагнет далеко вперед, и большое кол-во имеющихся гигабайт не ускорит устаревшую платформу.

Но, разумеется, всегда существует некий минимум, ниже которого не рекомендуется опускаться, дабы сохранить плавность работы приложений. Зарубежный техно-портал Testing Games проверил, сколько RAM требуется последним игровым хитам, и существует ли значимая разница между минимальными 8 ГБ, стандартными 16 ГБ и становящимися популярными 32 ГБ ОЗУ.

По результатам тестирования выяснилось, что некогда считавшихся достаточными 8 ГБ много где уже начинает не хватать. К примеру, задействование данного объема в Spider-Man Miles Morales приводит к практически двукратному падению FPS по сравнению с 16 ГБ, а The Last of Us Part I вообще "вылетает" с ошибкой. В то же время прирост производительности при переходе с 16 ГБ на 32 ГБ находится в пределах погрешности даже в требовательных играх, включая вышеуказанные, а также Hogwars Legacy, запущенных с применением высоких настроек графики.

Если процессор и видеокарта напрямую воздействуют на получаемую частоту кадров, то в случае с оперативной память все немного иначе. Зачастую при построении ПК на ней можно сэкономить, оснастив систему минимально необходимым объемом; это позволит уложить в бюджет более быстрое железо. А, если вдруг окажется, что ОЗУ все же не хватает, то последнюю можно легко нарастить, если заранее озаботиться приобретением материнской платы с 4-мя разъемами DIMM.