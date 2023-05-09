Кажется, что соотношение "цена / производительность" не может расти бесконечно, однако на рынке б/у видеокарт загорелась новая звезда — XFX Radeon RX 5700 XL. Отечественный блогер (ютуб-канал M-Technics LIVE) приобрел одну из таких на китайской торговой площадке Taobao, разобрал, проверил характеристики и оценил демонстрируемую ей игровую производительность.
реклама
Как оказалось, XFX Radeon RX 5700 XL ничем не отличается от обычной версии без приставки XL, то есть ее можно прошить в версию XT, тем самым увеличив частоты и повысив TDP. И, если до манипуляций карта выбивает 5700 баллов в бенчмарке Final Fantasy XV, то после проведения процедур результат повышается до 6400 баллов. То есть, ускоренная XFX Radeon RX 5700 XL за 650-670 юаней или примерно 7500 рублей начинает превосходить по игровой производительности GeForce RTX 2060 Super, которая стоит значительно дороже.
Таким образом, потратив менее, чем 100 долларов, можно оснастить свой ПК высокоскоростной видеокартой, которая будет тянуть последние ААА-проекты на хороших настройках с высоким FPS. В российских магазинах за подобный прайс можно рассчитывать разве что на GeForce GT 1030, которую XFX Radeon RX 5700 XL обгоняет более, чем в 7 раз.