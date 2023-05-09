Причем это не "рефаб", а оригинальная версия от именитого производителя

Кажется, что соотношение "цена / производительность" не может расти бесконечно, однако на рынке б/у видеокарт загорелась новая звезда — XFX Radeon RX 5700 XL. Отечественный блогер (ютуб-канал M-Technics LIVE) приобрел одну из таких на китайской торговой площадке Taobao, разобрал, проверил характеристики и оценил демонстрируемую ей игровую производительность.

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Как оказалось, XFX Radeon RX 5700 XL ничем не отличается от обычной версии без приставки XL, то есть ее можно прошить в версию XT, тем самым увеличив частоты и повысив TDP. И, если до манипуляций карта выбивает 5700 баллов в бенчмарке Final Fantasy XV, то после проведения процедур результат повышается до 6400 баллов. То есть, ускоренная XFX Radeon RX 5700 XL за 650-670 юаней или примерно 7500 рублей начинает превосходить по игровой производительности GeForce RTX 2060 Super, которая стоит значительно дороже.

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Таким образом, потратив менее, чем 100 долларов, можно оснастить свой ПК высокоскоростной видеокартой, которая будет тянуть последние ААА-проекты на хороших настройках с высоким FPS. В российских магазинах за подобный прайс можно рассчитывать разве что на GeForce GT 1030, которую XFX Radeon RX 5700 XL обгоняет более, чем в 7 раз.