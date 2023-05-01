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Несмотря на то, что персональный компьютер создавался в первую очередь для ускорения рутинных ручных вычислений, со временем его роль расширилась до настоящей игровой станции. Хотя традиционно выполнение данной функции возлагалось на игровые консоли, последние в определенный момент стали уступать ПК в производительности. Это привело к тому, что гейм-девелоперы начали ориентироваться на десктопы, если существовала необходимость привнести в проект больше графических "наворотов".

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Вместе в ростом возможностей графических ускорителей, игрокам требуется соблюсти баланс сборки, выбрав к нему в пару центральный процессор, способный полностью нагрузить GPU данными. В настоящий момент рынок предлагает большое количество моделей от обоих производителей, которые подходят для пользователей с различной суммой на банковском счете. Они являются наилучшим предложением в качестве основы для построения игрового ПК, если сравнивать с прочими предложениям за аналогичный прайс.

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Лучший бюджетный: Core i3-12100F

В ситуации, когда количество дензнаков сильно ограничено, но FPS в играх должен быть как можно выше, на выручку придет Core i3-12100F. Несмотря на наличие всего 4-х ядер и 8-ми потоков, благодаря продвинутой архитектуре Alder Lake, данный камень в игровой нагрузке зачастую опережает Core i5 предыдущего поколения, и, таким образом, становится отправной точкой при построении бюджетного геймерского ПК.

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Плюсы:

Соотношение "цена / производительность / энергопотребление"

Скорость в однопотоке

Поддержка обоих типов памяти, DDR4 и DDR5

Поддержка перспективного стандарта PCI-E 5.0

Минусы:

Отсутствует Turbo Boost 3.0 (выборочное ускорение наиболее быстрых ядер)

Лучший бюджетный для сборки без видеокарты: Ryzen 5 5600G

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Так бывает, что даже видеокарта начального уровня не всегда вписывается в изначальный бюджет. В таком случае можно рассмотреть к приобретению Ryzen 5 5600G. Он несет на борту графическое ядро Vega 7, которое способно обеспечить более-менее вменяемую частоту кадров в разрешении 1080p в большинстве игр последних лет на низких настройках графики совместно с активированной опцией FSR. А, поскольку процессор построен на базе архитектуры Zen 3, то он вполне способен выступить компаньоном к видеокарте среднего сегмента, если в будущем пользователь захочет перейти на дискретное решение.

Плюсы:

Соотношение "цена / производительность / энергопотребление"

Приличная встроенная графика, обеспечивающая достойный уровень производительности в 1080p

Минусы:

Не поддерживает DDR5

Поддерживает максимум PCI-E 3.0

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Разумный выбор: Core i5-13400F

Когда речь заходит о необходимости выбрать достаточно производительный процессор от Intel, при этом не совершая лишних переплат, и, то в первую очередь к покупке стоит рассматривать Core i5-13400F. Этот CPU постепенно становится "народным", сравниваясь по цене с Core i5-12400F и заменяя его. Шестнадцать потоков и новейшая архитектура Rocket Lake обеспечивают достаточный и стабильный уровень производительности, а скромное энергопотребление Core i5-13400F делает возможным его использование в сборках с недорогой материнской платой и простой системой охлаждения.

Плюсы:

Относительно доступный

Энергоэффективный

Показывает стабильно хороший уровень игровой производительности

Поддерживает как DDR4, так и DDR5

Поддерживает PCI-E 5.0

Минусы:

Нет разгона по множителю

Нет поддержки Turbo Boost 3.0

Не намного дешевле Core i5-12600K, который быстрее

Лучший от Intel для сбалансированной сборки: Core i5-13600K

Поклонникам Intel, которым требуется "прокачать" высокопроизводительную видеокарту, заплатив при этом как можно меньше, как нельзя подойдет Core i5-13600K. В большинстве игр данный ЦП по количеству демонстрируемых FPS не сильно уступает топовым решениям на сокете LGA 1700. Дополнительные же восемь энергоэффективных ядер станут неплохим подспорьем в многопоточной нагрузке в рабочих задачах.

Плюсы:

Стоимость, если сравнивать с конкурентами

Демонстрирует стабильно высокий уровень производительности в играх

Поддержка DDR4 и DDR5

Поддержка PCI-E 5.0

Минусы:

Высокое энергопотребление

Требует эффективную систему охлаждения

Нет поддерживает Turbo Boost 3.0

Лучший от AMD для сбалансированной сборки: Ryzen 5 7600

Адепты AMD при построении высокопроизводительной сборки могут начать с Ryzen 5 7600 без приставки X, на текущий момент являющегося начальным процессором, доступным для платформы AM5. Он менее дорогой, чем Core i5-13600K, имеет схожую производительность в играх, и, благодаря низкому тепловыделению, может обходиться довольно скромным охлаждением. Правда в рабочих задачах Ryzen 5 7600 все же серьезно уступает Core i5-13600K из-за наличия всего 6 ядер и отсутствия дополнительных.

Плюсы:

Относительно доступный

Энергоэффективный

Обладает неплохой игровой производительностью

Поддерживает PCI-E 5.0

Минусы:

Нет поддержки DDR4

Возросшая стоимость сборки

Недорогой игровой король: Ryzen 7 5800X3D

Владельцы систем на базе материнских плат с сокетом AM4, желающие получить максимально возможную частоту кадров в играх без смены платформы, могут проапгрейдиться до Ryzen 7 5800X3D. По показателю игровой производительности он идет в ногу топовыми CPU Intel 12-го поколения, и вполне способен раскрыть потенциал топовых видеокарт GeForce RTX 4000 и Radeon RX 7000. К тому же, из-за наличия внушительных размеров кэша L3, Ryzen 7 5800X3D не сильно зависит от скорости ОЗУ, и ему не требуется высокочастотная оверклокерская память DDR4.

Плюсы:

Относительно хорошая цена

Энергоэффективность

Большой 3D-кэш, приводящий к значительному повышению производительности в играх

Минусы:

Поддерживает только DDR4

Не поддерживает PCI-E 5.0

Практически не разгоняется

Король от Intel: Core i9-13900K(S)

Лучшими на данный момент игровыми процессорами от Intel, без сомнения, являются Core i9-13900KS и менее дорогой вариант — Core i9-13900K. Они оба идеально подходят для максимальной "прокачки" топовых GeForce RTX 4090 и Radeon RX 7900 XTX. Высочайшая производительность, впрочем, вылилась в такое же огромное энергопотребление, периодические всплески которого могут превышать уровень в 400 Вт.

Плюсы:

Сверхвысокая производительность в любых задачах

Идеален для топовых GPU

Обеспечивает ультимативный игровой опыт

Минусы:

Относительно высокая стоимость

Заоблачное энергопотребление

Необходима эффективная система охлаждения

Требуется материнская плата с усиленной системой питания

Многоядерный зверь: Ryzen 9 7950X3D

Ryzen 9 7950X3D обеспечивает хороший баланс между производительностью в играх, рабочих приложениях и потребляемой мощностью. Он представляет собой адекватную альтернативу Core i9-13900K, и, в отличие от последнего, в серьезной многопоточной нагрузке "ест" существенно меньше энергии. В любом случае, каждый из них станет отличной основой для построения геймерского ПК.

Плюсы:

Энергоэффективный

Большой 3D-кэш, положительно влияющий на игровую производительность

Обеспечивает ультимативный игровой опыт

Минусы:

Относительно высокая цена

Не поддерживает DDR4

Возросшая стоимость сборки

Самый быстрый процессор для игр: Ryzen 7 7800X3D

Применение в Ryzen 7 7800X3D единственного блока CCX приводит к снижению межъядерных задержек до минимума. Эффект от этого суммируется с ускорением, которое предоставляет 96-мегабайтный кэш L3. В результате игровая производительность возрастает еще выше относительно двух предыдущих участников, таким образом, достигая самого высокого значения среди всех существующих процессоров. При этом высокая энергоэффективность также никуда не исчезает.

Плюсы:

Энергоэффективный

Большой 3D-кэш, повышающий производительность в играх

В настоящий момент является наиболее быстрым игровым процессором

Минусы:

Отсутствует поддержка DDR4

Возросшая стоимость сборки

В последнее время можно наблюдать усиление конкуренции между AMD и Intel на процессорном рынке. Не так давно первой с трудом удавалось просто оставаться на плаву, но выпуск процессоров Ryzen позволил ей прочно закрепиться в большом количестве ПК, в том числе и игровых. Благодаря успеху с Ryzen 5000-й серии AMD за долгие годы вновь сумела навязать острую борьбу своему оппоненту, а выход Ryzen 7000 и планы выпуска чипов на базе следующих генераций архитектуры Zen закрепили достижения компании в сфере CPU потребительского сегмента.

Конечно, Intel пока не собирается снимать с себя титул основного игрока, все также предлагая множество решений различного уровня производительности, от сверхбюджетных до ориентированных на компьютерных энтузиастов. Пользователи, не изъявляющие желания разбираться в тонкостях настройки процессоров, придерживающиеся метода "вставил и забыл", по инерции выбирают процессоры от "синего лагеря", зачастую переплачивая за применение подобного подхода при построении ПК.

Но, как бы то ни было, без усилий каждой из компаний рынок не был бы таким разнообразным, как сейчас. Соперничество между AMD и Intel позволяет и дальше двигать прогресс в "процессоростроении" вперед, а также поддерживать приемлемый уровень ценообразования. Все это позволяет нам выбирать из множества доступных моделей на любой вкус и кошелек.