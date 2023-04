Данного объема может оказаться не достаточно для запуска современных игр на высоких настройках

реклама

Стремительно приближающийся анонс GeForce RTX 4060 Ti сопровождается различными утечками касательно ее технических данных. Так, вчера в сеть попало изображение графического процессора AD-106-350, на базе которого будет основана новинка. А опубликованные голландским магазином "2compute.net" характеристики готового ПК от MSI прямо говорят о том, что GeForce RTX 4060 Ti будет нести на борту всего 8 ГБ памяти.

Конфигурация со 128-разрядной шириной шины видеобуфера накладывает ограничения на объем VRAM, которым может быть снабжена видеокарта. В данном случае у NVIDIA был выбор оснастить GeForce RTX 4060 Ti либо 8 ГБ, либо 16 ГБ памяти, и компания выбрала первый вариант.

Ожидается, что по производительности GeForce RTX 4060 Ti будет сопоставима с GeForce RTX 3070 Ti. Последняя уже сейчас испытывает определенные трудности в свежих игровых проектах, таких, как Hogwarts Legacy, Dead Space Remake, The Last of Us и Star Wars Jedi: Survivor, где потребление видеопамяти на высоком пресете графики переваливает за 12 ГБ.

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Дата выхода GeForce RTX 4060 Ti пока держится в секрете, но, есть вероятность, что она дебютирует в конце мая на выставке Computex 2023, где также будут представлены Radeon RX 7800 XT, 7700 XT и 7600. Касательно цены конкретной информации пока нет, но предполагается, что стоимость GeForce RTX 4060 Ti, как и ее предшественницы, будет равна 399$.