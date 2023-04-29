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Стремительно приближающийся анонс GeForce RTX 4060 Ti сопровождается различными утечками касательно ее технических данных. Так, вчера в сеть попало изображение графического процессора AD-106-350, на базе которого будет основана новинка. А опубликованные голландским магазином "2compute.net" характеристики готового ПК от MSI прямо говорят о том, что GeForce RTX 4060 Ti будет нести на борту всего 8 ГБ памяти.
Конфигурация со 128-разрядной шириной шины видеобуфера накладывает ограничения на объем VRAM, которым может быть снабжена видеокарта. В данном случае у NVIDIA был выбор оснастить GeForce RTX 4060 Ti либо 8 ГБ, либо 16 ГБ памяти, и компания выбрала первый вариант.
Ожидается, что по производительности GeForce RTX 4060 Ti будет сопоставима с GeForce RTX 3070 Ti. Последняя уже сейчас испытывает определенные трудности в свежих игровых проектах, таких, как Hogwarts Legacy, Dead Space Remake, The Last of Us и Star Wars Jedi: Survivor, где потребление видеопамяти на высоком пресете графики переваливает за 12 ГБ.
Дата выхода GeForce RTX 4060 Ti пока держится в секрете, но, есть вероятность, что она дебютирует в конце мая на выставке Computex 2023, где также будут представлены Radeon RX 7800 XT, 7700 XT и 7600. Касательно цены конкретной информации пока нет, но предполагается, что стоимость GeForce RTX 4060 Ti, как и ее предшественницы, будет равна 399$.