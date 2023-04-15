Привлекательная стоимость, схожая производительность и 16 GB VRAM делают свое дело

По прошествии нескольких дней, после выхода GeForce RTX 4070, можно наблюдать, как полки магазинов РФ "ломятся" от предложений на любой вкус и кошелек. За это в первую очередь необходимо сказать компании AMD, поскольку она продолжает соблюдать дружелюбную к народу денежную политику в отношении стоимости ее видеокарт.

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Что оказывает прямое воздействие на NVIDIA, которая не спешит с пополнением запасов GeForce RTX 4000-й серии. Так, медиаресурс DigiTimes сообщает, что NVIDIA не просила вендоров нарастить производство видеокарт 40-й линейки. По всей видимости, компания в том числе ждет, пока не будут распроданы излишки GeForce RTX 3000.

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Прямо сейчас магазины РФ предлагают Radeon RX 6800-й серии по цене на более чем 100$ меньшей, чем у ее конкурента от "зеленых". Кроме того, обладая схожей с GeForce RTX 4070 производительностью, модель от AMD несет на борту больше видеопамяти. Впрочем, у последней есть множество фирменных технологий NVIDIA, так что свою аудиторию она также, разумеется, найдет.