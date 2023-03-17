Обсуждение вопроса состоится на предстоящем саммите Евросоюза

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Поскольку затягивание конфликта может сказаться на боеспособности ВСУ, Европейский союз не собирается прекращать оказание военной помощи Украине. Это включает в себя предоставление не только бронетехники и оружия, но и боеприпасов к ним. Причем поставки последних не только не снижают темп, но и продолжают нарастать.

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На следующей неделе должен состояться саммит стран-членов ЕС, на котором участники обсудят выделение дополнительного материального обеспечения Украине. Конкретно речь идет в том числе об увеличении мощностей по производству снарядов для последующей передачи их ВСУ.

Общая повестка вопроса предстоящей встречи витает в кулуарных обсуждениях с начала месяца. Некоторые страны, включая Эстонию, настаивают на поставках компонентов для тяжелого вооружения, в которые входят артиллерийские снаряды калибром 155 мм. Реальный размер официально утвержденной помощи Украине станет известен по итогу проведения саммита.

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