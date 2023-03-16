Специалисты по кибербезопасности компании Microsoft обнаружили, что наиболее опытная российская хакерская группа, известная как Sandworm, провела тестирование возможностей программ-взломщиков для осуществления атак на информационные системы в странах, занимающих ключевые места в поддержке Украины.
реклама
Действие данных программ заключается в предоставлении полного доступа к информационным системам и последующем шифровании или уничтожении данных. С начала прошлого года года Microsoft выявила как минимум десяток подобных программ, применявшихся в отношении более чем ста украинских организаций.
Как заявил генеральный менеджер центра анализа цифровых угроз Microsoft Клинт Уоттс, в странах Америки и Европы, и особенно в соседних с Украиной, российские хакеры занимаются проведением более скрытных киберопераций по прямой компрометации правительственных и коммерческих организаций, являющихся союзниками Украины.