Об этом говорится в исследовательском отчете компании

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Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

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16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

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3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68

Специалисты по кибербезопасности компании Microsoft обнаружили, что наиболее опытная российская хакерская группа, известная как Sandworm, провела тестирование возможностей программ-взломщиков для осуществления атак на информационные системы в странах, занимающих ключевые места в поддержке Украины.

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Действие данных программ заключается в предоставлении полного доступа к информационным системам и последующем шифровании или уничтожении данных. С начала прошлого года года Microsoft выявила как минимум десяток подобных программ, применявшихся в отношении более чем ста украинских организаций.

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Как заявил генеральный менеджер центра анализа цифровых угроз Microsoft Клинт Уоттс, в странах Америки и Европы, и особенно в соседних с Украиной, российские хакеры занимаются проведением более скрытных киберопераций по прямой компрометации правительственных и коммерческих организаций, являющихся союзниками Украины.