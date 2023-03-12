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С древних времен умнейшие их людей старались во всем соблюдать баланс "цена / производительность", чем бы они при этом не занимались. К примеру, при изобретении колеса, вместо построения идеального круга из миллионов отрезков досок, применялось лишь от силы несколько десятков. Таким образом, существенно сокращалось как время, затрачиваемое на работу, так и общие финансовые и моральные затраты.

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По истечении тысячелетий данное правило не претерпело существенных изменений. Но, к сожалению, с ростом населения сильно заметным стало повышение его умственной деградации. Речь, разумеется, идет о тех, кто собирает себе сборку ПК.

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Еще наши предки, жившие в 20-м веке, сталкивающие с вычислительной техникой, усвоили — ни в коем случае не нужно приобретать новое оборудование, а нужно пользоваться давно существующими проверенными решениями. Некоторые могут возразить, как так, неужели новое не лучше?

Ответ, конечно же, нет, и вот почему. Дело в том, что, во-первых, недавно разработанные комплектующие подвержены великому множеству различных ошибок и недоработок, которые могут оказывать пагубное воздействие на работу всего ПК в целом. Так, материнские платы во множестве случаев имеют достаточно сырой BIOS. А, покупая, скажем, двухгодовалую плату, вы сразу получаете все вышедшие за этот период обновления прошивки, исправляющие всевозможные глюки.

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И не только программные, но и аппаратные. Взять хотя бы фирму ASUS, у которой, только подумать, в топовой материнской плате ROG Maximus Z690 Hero один из конденсаторов был припаян задом наперед! Так, первые счастливые обладатели новинки стали, своего рода, бета-тестерами продукции именитого производителя. Разумеется, вся вторичка будет наполнена уже так или иначе исправленными версиями.

Второй, и, пожалуй, наиболее важный фактор, почему б/у детали лучше новых, так это существенно более низкая стоимость первых. Как только вы выходите из магазина, цена купленной вещи мгновенно обрушивается минимум на 10%. Происходит это потому, что, если в дальнейшем вы захотите ее продать, то покупатель попросит скидку относительно текущей рыночной цены, что логично, ибо зачем ему покупать у вас за ту же цену.

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Далее, стоит вам раскрыть упаковку и сорвать пломбы, ценник вновь падает уже до 30% за деталь, сохраненную в около идеальном состоянии. Выходит, что вы еще, к примеру, даже не начали пользоваться вашей новенькой видеокартой, а только поднесли ее к слоту PCI-E, как ее стоимость уже сильно обвалилась. Так зачем столь бесшабашно тратить кровно заработанное, если можно купить практически новую карту за 70% от её стоимости?

Или поступить еще мудрее и взять предыдущее поколение, не уступающее текущему, заплатив еще меньше, порой до 2-х и более раз. Скажем, популярная у народа GeForce RTX 3060 практически не обходит в играх GeForce RTX 2060 Super, стоящую более чем вдвое дешевле. В конце прошлого года последнюю можно было взять на известной китайской площадке за умопомрачительные 12 тысяч рублей. А вот цена GeForce RTX 3060 в российских магазинах переваливает отметку в 30 тысяч рублей. Только безумец купит точно такой же с точки зрения производительности продукт, заплатив почти в три раза больше.

Процессоры в этом плане выглядят еще выгоднее. Отечественный и зарубежный рынок поддержанных комплектующих буквально завален всевозможными вариациями Intel Xeon разных поколений. Версии за несколько сот рублей, или за один поход в бургерную, обеспечат плавный геймплей в любой современной игре. Превосходный камень для рабочей станции, способный переваривать тяжелые нагрузки, также можно взять практически за копейки.

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Таким образом, можно в очередной раз убедиться, что использование б/у комплектующих несет гораздо больше смысла, чем покупка новых, так как избавляет от множества проблем, не учтенных при разработке, а также существенно экономит денежные средства. В конце-концов, за те же деньги можно собрать более производительный ПК.