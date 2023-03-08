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Компьютер был изобретен человечеством с целью упростить вычисления, которые до этого приходилось выполнять в уме. Спустя определенное время каждый получил себе в пользование свой персональный вычислитель. Как и в любой другой агрегат, в некоторые комплектующие для ПК был заложен определенный запас, который зачастую можно превысить и получить дополнительную производительность бесплатно.

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Казалось бы, вот он, священный грааль. Отныне необязательно покупать самые дорогие компоненты, так как дешевые можно просто разогнать и получить то же самое за гораздо меньшие деньги. С точки зрения потребителя все выглядит довольно неплохо, но лишь потому, что он не подозревает о скрытых подводных камнях, таящихся в океане оверклокинга.

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Все знают, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Однако любители халявы не только не перевелись на свете; их количество постоянного растет. Но это не значит, что масса разума на планете также возрастает, поэтому производители железа пользуются ситуацией и под соусом маркетинга пичкают доверчивых "буратин" мнимой возможностью извлечь дополнительную выгоду из каждого потраченного рубля.

За примерами далеко ходить необязательно. Пожалуй, одним из самых великих обманов потребителя являлась широко распространяемая информация о превосходном разгонном потенциале процессоров на базе микроархитектуры NetBurst. Особо отличились в этом плане недорогие Celeron D. Легким движением руки они могли увеличить свою частоту на 50% и более. С точки зрения потребителя, производительность должна была вырасти кратно, однако, прирост в реальных задачах оказался далеко не таким выдающимся. С тех времен в народ пошло словосочетание "кукурузный разгон", когда значительный рост частот не сопровождается соответствующим увеличением производительности.

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Что касается ноутбуков, то в них подкручивать заводские параметры в сторону увеличения просто опасно. Система охлаждения последних с инженерной точностью рассчитана под конкретное железо, и любое мало-мальское вмешательство в этом плане может быстро вывести дорогой девайс из строя. Плотная компоновка лэптопов не способствует отводу тепла, которое начинает скапливаться и распределяться по компонентам на плате. В лучшем случае вас ждет отвал чипсета, а в самом негативном — полный выход ноутбука из строя ввиду перегрева и сгорания важных деталей. Автор на своем примере убедился в этом, когда разогнал графический процессор GeForce Go 6100, интегрированный в чипсет nForce Go 430 MCP, в ноутбуке RoverBook Pro 501 VHP. Однажды аппарат выключился и больше не включился.

Если говорить о дискретных видеокартах, то их разгон имеет даже меньше смысла, чем разгон процессоров. На самом деле, "кукуруза" здесь цветет во всей красе. Хотя частоты современных GPU можно увеличивать до полутора раз и более, это дает лишь от силы 20% дополнительной производительности, и ПК при этом начинает напоминать лабораторную установку. Если же заглянуть в историю, то разница становится еще более показательной.

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Так, у автора некогда был во владении бюджетный видеоадаптер Radeon 9550 на 256 МБ в исполнении от Gigabyte. Гордая надпись на коробке указывала, что модель обладает неплохим оверклокерским потенциалом. Так оно и оказалось, графический процессор RV350LX сумел разогнаться с 250 до внушительных 475 МГц(!) Номинальный прирост составил 90% от стокового значения. Но вот фактический оказался сильно ниже, в среднем количество кадров в секунду в играх увеличилось на 30% (и это еще и с разгоном видеопамяти).

Пожалуй, единственным компонентом персонального компьютера, за разгоном которого имеет смысл гнаться, является оперативная память. И только потому, что бюджетные модели с одинаковой ценой могут кардинально отличаться как по максимальному частотному потенциалу, так и по минимальным задержкам. А также потому что, разгон ОЗУ неслабо влияет на общую производительность, пожалуй, даже сильнее, чем оверклокинг процессора и видеокарты.

Простейшим примером хорошего выбора являлись "зеленки" Hynix, появившиеся на заре популярности памяти DDR5, которые при минимальной стоимости разгонялись с дефолтных 4800 МГц и CL40 до 6400 МГц и CL28. Провернуть подобный трюк можно и сейчас, но и здесь есть свои нюансы. Во-первых, чтобы найти действительно сто́ящую память, необходимо изучать информацию о наиболее оптимальных моделях на соответствующих ресурсах. Во-вторых, нужно принять во внимание то, что производители любят выпускать несколько ревизий одной и той же модели, оснащая ее чипами с разным оверклокерским потенциалом. Потому существует риск получить "дубовые" планки, которые вроде как должны "ехать", но на деле практически не поддаются разгону.

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Таким образом, в подавляющем большинстве случаев разгон комплектующих ПК не имеет практически никакого особого смысла для рядового пользователя,так как суммарные затраты могут многократно превысить итоговый "профит". Так что, оверклокинг является по большей части спортивной дисциплиной, в которой участники, максимально используя заложенный в железо потенциал, стараются отметиться в как можно более высоко расположенной строке таблицы рекордов.