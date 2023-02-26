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О том, как появились чат-боты, и что ждет авторов, пишущих статьи в Интернете

Исследование появления чат-ботов и рассмотрение возможности вероятной замены ими людей-блогеров, создающих текстовый контент. Обзор технологий, лежащих в основе чат-ботов, и то, как они могут генерировать текст, похожий на тот, что пишут люди, а также потенциальные последствия их широкого распространения
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Чат-боты существуют с 1950-х годов, но их возможности значительно расширились за эти годы. Вначале боты создавались для ответа на простые команды, которые вводили люди. По мере роста вычислительной мощности и технологий искусственного интеллекта эти боты становились все более изощренными, в конечном итоге они смогли перейти на уровень реагирования на естественный язык и поддерживания бесед с людьми.

Первым чат-ботом, получившим широкое распространение, стала "ELIZA", созданная в 1966 году Джозефом Вейценбаумом из Массачусетского технологического института. ELIZA была разработана для имитации так называемого "психолога-роджерианца", реагирующего на действия пользователя таким образом, чтобы имитировать реакцию человека. Эта программа стала первой, которая смогла дать пользователям ощущение, что они разговаривают с реальным человеком, а не с машиной.

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С тех пор чат-боты продолжали развиваться, становясь все более интеллектуальными и способными понимать более сложный язык. В наши дни чат-боты на основе ИИ используют машинное обучение, чтобы понимать контекст разговоров и реагировать более естественным образом. Кроме того, обработка естественного языка по технологии "NLP" позволяет чат-ботам обрабатывать более сложный язык, позволяя им понимать более сложные вопросы и давать более подробные ответы.

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Чат-боты также быстро становятся популярным решением для многих предприятий, поскольку они предлагают экономичный и эффективный способ обслуживания клиентов и ответов на часто задаваемые вопросы. В последние годы чат-боты были дошли до уровня, на котором они могут понимать естественный язык, что позволяет им вести все более сложные разговоры с пользователями. Это привело к тому, что чат-боты стали рассматриваться как жизнеспособная альтернатива найму дополнительного персонала для ответов на запросы клиентов.

Однако использование чат-ботов выходит за рамки обслуживания получателей услуг. Они также используются для написания статей, поскольку их можно запрограммировать для создания контента на основе введенной темы. Хотя результат их труда еще далек от уровня писателя-человека, они все же могут создавать статьи приемлемого качества.

В дополнение к экономии средств, связанной с использованием чат-ботов для написания статей, использование искусственного интеллекта, заложенного в чат-боты, позволяет им учиться на основе своего взаимодействия с пользователями. Это означает, что чем больше он используется, тем лучше он становится для понимания запросов пользователей, а также для создания контента.

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Использование чат-ботов для написания статей также выгодно с точки зрения точности и эффективности. Поскольку они запрограммированы на создание содержимого на основе определенных параметров, его точность обычно выше, чем у статей, написанных людьми. Кроме того, благодаря ИИ, встроенному в чат-бот, процесс исследования и написания статей происходит намного быстрее, а это означает, что на создание последних будет затрачиваться гораздо меньше времени, чем на это же потребуется писателю-человеку.

Использование чат-ботов для генерации текста все еще находится на ранней стадии, но становится все более популярным, поскольку компании осознают потенциал использования ИИ для создания контента. Так как технология искусственного интеллекта продолжает совершенствоваться, а точность и эффективность чат-ботов возрастают, вполне вероятно, что их использование для создания осмысленной информации любого формата, а не только текстового, будет становиться все более распространенным.

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И пусть на данный момент творчество чат-ботов больше похоже на последовательное изложение выдержек из общеупотребительной литературы, щедро разбавленное "водой", будущее, безусловно, за роботами. Потенциал человеческого мозга существенно ограничен; добавить к этому то, что лишь незначительная доля людей действительно двигает науку вперед, и мы получим текущий результат -— вид Homo Sapiens практически не сдвинулся с мертвой точки с момента зарождения.

Но с созданием и быстрым развитием ИИ, теплится надежда, что однажды все же произойдет долгожданный "интеллектуальный взрыв". Не скованный ничем, не ограниченный в своих возможностях искусственный разум, наконец, познает всю бесконечность пространства-времени, и уже сам станет творцом, произведя на свет еще более развитую форму существования мыслящей материи и так далее, вплоть до создания абсолютного сознания. Но, возможно, и это не предел.

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