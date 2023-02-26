24 февраля 2023 года Россия отметила годовщину начала специальной операции, которая стала естественным ответом угрозам, идущим на нас с Запада. Последний годами раскачивал политическую обстановку в Украине, и в какой-то момент ее граждане поддались искушению и променяли свободный украинский дух на греховные западные ценности.

Наша страна, как старший брат протянула руку помощи тем украинцам, которые решили постоять за себя, свой дом и свои семьи, и защититься, как от европейских бусурман, так и от земляков, ставших зомбированными приспешниками нацистской идеологии.

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Фактически, весь западный мир вновь ополчился против России. И сейчас решается вопрос, будет ли наша страна и дальше жить, цвести и развиваться, или же сгинет под гнетом американских колоний. Наши доблестные воины в суровых условиях продолжают вести эту непростую битву. Их матери, жены и дети надеются, что скоро со всем злом будет покончено, пронацисткий киевский режим падет и российский флаг, возвысившись над штабом ВСУ, станет символом победы.

Надо признать, что некоторые несознательные россияне пали духом и, бросив пожитки, дезертировали из страны, скуля вдогонку, как как побитые собаки. Справедливо было бы больше не пускать их обратно, или, по крайней мере, после возвращения заставлять их многолетним тяжелых трудом доказывать верность отечеству. Но мы не европейцы, и проявляем великодушие к оступившимся, дав им шанс исправиться.

Настоящие мужчины никогда не бросают страну, ни в тягость, ни в радость. Как только Родине начинает угрожать опасность, бравые солдаты становятся в строй и отражают нападки неприятеля. Общая угроза сплачивает, поднимает боевой дух и связывает всех воедино боевым братством. Когда вражеские штыки нависают над границей, трусливое бегство — самое подлое действие, которое может совершить человек.

И ладно, если бы бросившие страну в этот непростой час просто забились бы в угол и молча наблюдали за тем, как неистово сражается российский народ за свое отечество. Может быть тогда у них проснулась бы совесть. Однако этот сброд, продавшись дяде Сэму и его буржуйским прихвостням, продолжает тявкать "из-за бугра" и поливать грязью Россию и ее граждан.

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Также стоит обратить пристальное внимание на отдельных личностей внутри страны, образ жизни которых не соответствует традиционным моральным и культурным устоям и ценностям. Речь, безусловно идет, о различного рода дармоедах, которых мы наблюдаем на своих экранах. Ежедневно тонны генерируемого ими информационного хлама засоряют разум россиян.

Данные граждане могут заниматься чем угодно, но только не оказанию посильной помощи Родине. Огромный человеческий потенциал растрачивается почем зря. Причем для своей деятельности они приобретают массу зарубежных товаров, чем финансово поддерживают противника. Мы видим, как они, разодевшись в безвкусные "шмотки", транслируют свою бездуховную жизнь на всеобщее обозрение.

Это, безусловно, греховный путь, ведущий к разложению российского общества. Неокрепшие молодые умы могут поддаться соблазну и вступить на него, запустив разрушительную цепочку, которая уже в краткосрочной перспективе может привести к полной деградации населения.

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Настоящий же мужчина занят делом, приносящим пользу отечеству. Миллионы заводов по всей стране с распростертыми объятиями готовы принять в свой дружный сплоченный коллектив любого, жаждущего ударным трудом внести свой вклад в развитие страны.

А если у человека есть способности, но не хватает знаний и опыта, то сотни тысяч учебных заведений различного профиля готовы совершенно бесплатно поставить его на ноги. Это на Западе только оперившийся специалист вынужден впоследствии десятилетиями отрабатывать свое обучение. Наш выпускник, не связанный финансовым грузом, совершенно свободен и открыт для создания и воплощения новых творческих идей.

При разговоре о сильном поле невозможно не упомянуть и слабый. "Тщедушные задохлики" мало интересуют женщин. Действительно, кому нужен "мужчинка", с которым невозможно иметь ясного видения стабильного и процветающего будущего. С таким каши не сваришь, при малейшем изменении обстановки, ряженый "суженый" испарится в неизвестном направлении.

Другое дело — мужчина сильный, ответственный, благородный, любящий настоящий труд и готовый постоять за страну. Он — надежда и опора семьи, который сделает для нее всё и даже больше. В случае глобальной угрозы, избранный рыцарь не будет ждать укорительного взора супруги, а тотчас же встанет на защиту родной земли. На полях сражений воин будет доблестно биться с неприятелем, а мысль о том, что он борется за будущее своих близких, сделает его еще более упорным, яростным и отважным.

Таким образом, защита отчества — обязанность каждого настоящего мужчины. И тот, кто не вдыхал запах пороха, и своими руками не приближал победу России, не имеет морального права им называться.