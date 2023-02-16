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Как и ожидалось, после кратковременной зимы на улице криптоэнтузиастов всего мира начинает расцветать настоящая криптовесна. Просевший до 16 тысяч долларов Биткоин всего за несколько месяцев подпрыгнул выше 24 тысяч долларов. В рублевом эквиваленте взлет и вовсе поражает воображение — 80%-й рост с ноября прошлого года.
Понемногу оживает и майнинг криптовалют. После ухода Ethereum на PoS доходы майнеров существенно снизились, да так, что единственной видеокартой, которая могла работать в плюс в условиях растущих цен на электроэнергию, являлась сверхдорогая GeForce RTX 4090.
Теперь же большинство видеокарт могут уже сейчас начать отрабатывать потраченные на них деньги. А позже, когда произойдет очередной "майнинг-бум", их владельцы получат возможность зарабатывать десятки и сотни тысяч рублей, и, даже миллионы, практически ничего не делая.
Верующие в Биткоин, купившие его на недавнем дне, уже получили прибыль, не идущую ни в какое сравнение с процентами по банковским депозитам. И чем выше будет расти стоимость цифрового золота, тем богаче они станут. Ожидается, что цена главной криптовалюты преодолеет отметку в 100 тысяч долларов в течение нескольких лет, таким образом доход от вложений будет исчисляться сотнями процентов.
Остается лишь в очередной раз напомнить об опасностях, связанных с инвестированием в высокорисковые финансовые инструменты. И не жить одной лишь криптовалютой, а, будучи всесторонне развитым человеком, пробовать себя и в других сферах.