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Если вы давно живете в России, то наверняка ощущаете на себе эту атмосферу, когда существование на довольно скромные суммы не порицается, а встречается с пониманием. В ход идут рассуждения, наподобие "все так живут", "ой, да куда нам" и тому подобные. Люди смиряются со своим положением и не предпринимают никаких действий для изменения ситуации к лучшему.

Особенно это касается регионов, в которых считается, что где родился, там и пригодился. Лишь малая доля граждан пытается мигрировать из поселков и деревень хотя бы в областные центры, куда уж там в Москву. Кто-то уезжает на вахту, но это, во-первых, оказывает дополнительную физическую и психологическую нагрузку на человека, а во-вторых, не избавляет его от постоянного поиска источников заработка с помощью все того же наемного труда.

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Как говорил великий американский капиталист Джон Рокфеллер, стать по настоящему богатым можно лишь создав источник пассивного дохода. Когда деньги появляются сами по себе, без вашего участия, благодаря единожды настроенному механизму. Самая главная загвоздка заключается в образе мышления. Если человек считает, что деньги можно заработать только если каждый день ходить и выполнять чьи-то приказы за гроши, то он так и будет делать это до мнимой пенсии, и никогда не станет действительно богатым, даже если получает неплохую зарплату.

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Что касается пенсии вообще, то известный немецкий предприниматель и инвестор Бодо Шефер считает, что те люди, которые работают на пенсию, всю жизнь только этого и ждут, когда наступит пенсия. Они не пытаются начать инвестировать, откладывать часть своего дохода в ценные бумаги. Если бы они так поступили, то временем их денежный снежный ком постепенно вырос бы настолько, что итоговый капитал во много раз обгонал бы любые государственные пенсионные выплаты.

Сложный процент является самой могущественной вещью во Вселенной, так думал Альберт Эйнштейн. И, действительно, банки постоянно обдирают людей, не желающих вести расчеты своих расходов на кредиты и займы. Если бы они поняли и осознали, что их обдирают, как липку, то ужаснулись бы от алчности банкиров. К сожалению, народ настолько далек от капитализма, что готов добровольно сдаваться в аренду в обмен на то, что очередной телефон или телевизор можно будет заиметь сразу, а выплачивать позже, разменивая лучшие годы на бесполезные вещи.

Бесполезные потому, что они только отнимают драгоценные ресурсы, и не способствуют росту капитала, не приумножают его. Существует баланс средств, которые есть у человека. Займы, кредиты и прочие долги выкачивают деньги. В то же время финансовые инструменты, такие как, например, акции, прирастающие дивидендами, или облигации, дающие гарантированный доход, делают деньги из денег. И чем больше денег, тем больше их становится, и так растет капитал.

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Даже если какой-то финансовый инструмент и не принесет большого дохода, то он хотя бы может защитить от всепожирающей инфляции. Популярные у народа банковские депозиты не позволяют сделать и этого. А уж хранить деньги под подушкой нельзя ни в коем случае, они всегда должны крутиться и множиться, переходя из одного актива в другой. Имеется в виду распределение средств, именуемое диверсификацией. Она позволяет не только защитить активы, что является первым правилом инвестора, но и пережидать невыгодные сделки. А при закрытии выгодных, перекладывать средства из них в те, которые по мнению инвестора недооценены и в будущем могут принести существенный доход.

Таким образом, чтобы стать богатым, нужно во-первых, изменить свое мышление на мышление богатого, пожелать стать им. Во-вторых, необходимо повышать уровень образования в финансовой сфере, для начала отлично подойдет книга Бенджамина Грэма "Разумный инвестор". В-третьих, если у вас много долгов, то быстро избавиться от них поможет методика Бодо Шефера, лекции совершенно бесплатно доступны на Youtube.

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Ну, и наконец, нужно начать строить свой собственный капитал, без спешки, учитывая риски, и рассчитывая на то, что для достижения значимой суммы может уйти несколько десятков лет. Как только ваше сознание начнет меняться, реалии вашей жизни также будут изменяться под стать вашему стремлению стать богатым. И тогда вы сможете избавиться от оков наемного труда, и будете сами формировать капитал, который впоследствии позволит вам осуществить ваши мечты, ну, или, как минимум, стать финансово независимым.