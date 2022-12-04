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Считается, что Apple iPhone — самые лучшие смартфоны всех времен и народов, обладание которыми придает владельцу статус, с которым должны считаться пользователи других марок. Однако, все не так просто, как кажется.

В действительности, в последнее время наблюдается тенденция к снижению завистливости юзеров Android ввиду повышения цен на топовые устройства с данной ОС, даже несмотря на практически полное обесценивание Андроидов на вторичном рынке спустя пару лет после покупки.

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Также имеет место подражание граждан с низким социальным положением сильным мира сего. Пока последние могут позволить себе приобретение iPhone за наличные, различные оборванцы оформляют для этой цели кредиты по сверхвысоким ставкам, наскребая на очередной платеж последние гроши, и питаясь в лучшем случае дошираками.

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Помимо социального фактора, в iPhone в из рук вон плохо реализованы технические моменты. При отрицательной температуре за бортом заряд падает до нуля и смартфон мгновенно превращается в кирпич. Поэтому не удивительно, что яблоко лучше распространено в регионах с более мягким климатом, таких как Москва и Санкт-Петербург.

Отдельного внимания стоить уделить камере, которая так восхваляется поклонниками купертиновской конторы. Дешевая одноглазая китайская мыльница передаст гораздо больше деталей, нежели трио объективов в последнем iPhone. А все из-за программного обеспечения Apple, которое применяет специальные алгоритмы для улучшения картинки. В итоге хоть изображение и получается практически идеальным, но оно лишено изначальной цветовой гаммы и детализации, пусть это и более приятно глазу.

Кроме прочего, просто купив Айфон вы не сможете им пользоваться. Потому что жадная корпорация зажала зарядник и не положила его в комплект. Это еще "минус бабки". Также необходимо докупать наушники или переходник на миниджек 3.5". После всех трат вы остаетесь с горой оборудования конкретно от Apple, что в будущем подсаживает вас на их экосистему, и заставляет тратить больше денег. Вам приходится больше работать,что накладывает отпечаток за физическом и умственном здоровье. В конце-концов полиция Калифорнии обнаруживает вас мертвым в Porsche с последним айфоном в руке.

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Таким образом, iPhone незаметно втягивает вас в чуждую атмосферу праздной жизни, бесполезной роскоши и прочих атрибутов далеких от народа буржуйских прихотей. Согласитесь, гораздо приятней проснуться с утреца на родном диване, потянуть пивасик и разблокировать на ощупь родной и до боли знакомый Android. А вот Айфоном подобный трюк провернуть не удастся, так как, далеко не факт, что первый сумеет опознать ваше лицо после удавшейся вечеринки, да и под действием эйфории легко утерять дорогостоящее устройство среди разнообразия причудливой мебели, от чего многомиллионный счет похудеет на сумму приобретения нового смартфона.

Что печальнее всего, iPhone отдаляет нас от прекрасного пола. Вряди ли хорошая девушка "поведется" на дорогой смартфон, и с Android'ом у вас гораздо больше шансов встретить свою половинку. Ведь дама теперь понимает, что ее избранный — простой работяга, и ей не нужно покупать дорогую косметику, заниматься утомительными процедурами по поддержанию стройной фигуры, чтобы нравиться своему мужчине. Достаточно просто быть. Следовательно, расширяется круг потенциальных невест. А теперь прикиньте, сколько женщин отсеивается, если у вас не Андроид. То-то.

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В общем и целом, можно заключить, что иметь iPhone в современном мире — это моветон. Устаревший прямоугольный дизайн, единственный форм-фактор, даже в таких базовых вещах отсутствуют какие-либо значимые инновации. Кроме того, владение продукцией Apple подразумевает обладание значительными финансовыми средствами, что не имеет ничего общего с морально развитым человеком. Так что, если у вас Android, то можете считать себя счастливчиком, которого не коснулись все эти трудности, возникающие у богатых и успешных людей при использовании iPhone.