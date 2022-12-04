Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Почему не стоит покупать iPhone, а лучше выбрать Android

Считается, что iPhone — лучшие смартфоны всех времен и народов, и поэтому так дороги. На самом деле страдания владельцев устройств от Apple невозможно описать словами.
[ ] для раздела Блоги
2
-21000р на RTX 4080 в Ситилинке
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
RTX 3080 за 62 тр в Ситилинке
3070 Ti дешевле 50 тр
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула
3070 за 45 тр в Ситилинке
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

реклама

Считается, что Apple iPhone — самые лучшие смартфоны всех времен и народов, обладание которыми придает владельцу статус, с которым должны считаться пользователи других марок. Однако, все не так просто, как кажется.

В действительности, в последнее время наблюдается тенденция к снижению завистливости юзеров Android ввиду повышения цен на топовые устройства с данной ОС, даже несмотря на практически полное обесценивание Андроидов на вторичном рынке спустя пару лет после покупки.

рекомендации
4080 MSI Gaming в продаже
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
3060 Ti MSI дешевле 40 тр
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
Цена RTX 3070 идет к 40 тр
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Также имеет место подражание граждан с низким социальным положением сильным мира сего. Пока последние могут позволить себе приобретение iPhone за наличные, различные оборванцы оформляют для этой цели кредиты по сверхвысоким ставкам, наскребая на очередной платеж последние гроши, и питаясь в лучшем случае дошираками.

реклама

Помимо социального фактора, в iPhone в из рук вон плохо реализованы технические моменты. При отрицательной температуре за бортом заряд падает до нуля и смартфон мгновенно превращается в кирпич. Поэтому не удивительно, что яблоко лучше распространено в регионах с более мягким климатом, таких как Москва и Санкт-Петербург.

Отдельного внимания стоить уделить камере, которая так восхваляется поклонниками купертиновской конторы. Дешевая одноглазая китайская мыльница передаст гораздо больше деталей, нежели трио объективов в последнем iPhone. А все из-за программного обеспечения Apple, которое применяет специальные алгоритмы для улучшения картинки. В итоге хоть изображение и получается практически идеальным, но оно лишено изначальной цветовой гаммы и детализации, пусть это и более приятно глазу.

Кроме прочего, просто купив Айфон вы не сможете им пользоваться. Потому что жадная корпорация зажала зарядник и не положила его в комплект. Это еще "минус бабки". Также необходимо докупать наушники или переходник на миниджек 3.5". После всех трат вы остаетесь с горой оборудования конкретно от Apple, что в будущем подсаживает вас на их экосистему, и заставляет тратить больше денег. Вам приходится больше работать,что накладывает отпечаток за физическом и умственном здоровье. В конце-концов полиция Калифорнии обнаруживает вас мертвым в Porsche с последним айфоном в руке.

реклама

Таким образом, iPhone незаметно втягивает вас в чуждую атмосферу праздной жизни, бесполезной роскоши и прочих атрибутов далеких от народа буржуйских прихотей. Согласитесь, гораздо приятней проснуться с утреца на родном диване, потянуть пивасик и разблокировать на ощупь родной и до боли знакомый Android. А вот Айфоном подобный трюк провернуть не удастся, так как, далеко не факт, что первый сумеет опознать ваше лицо после удавшейся вечеринки, да и под действием эйфории легко утерять дорогостоящее устройство среди разнообразия причудливой мебели, от чего многомиллионный счет похудеет на сумму приобретения нового смартфона.

Что печальнее всего, iPhone отдаляет нас от прекрасного пола. Вряди ли хорошая девушка "поведется" на дорогой смартфон, и с Android'ом у вас гораздо больше шансов встретить свою половинку. Ведь дама теперь понимает, что ее избранный — простой работяга, и ей не нужно покупать дорогую косметику, заниматься утомительными процедурами по поддержанию стройной фигуры, чтобы нравиться своему мужчине. Достаточно просто быть. Следовательно, расширяется круг потенциальных невест. А теперь прикиньте, сколько женщин отсеивается, если у вас не Андроид. То-то.

реклама

В общем и целом, можно заключить, что иметь iPhone в современном мире — это моветон. Устаревший прямоугольный дизайн, единственный форм-фактор, даже в таких базовых вещах отсутствуют какие-либо значимые инновации. Кроме того, владение продукцией Apple подразумевает обладание значительными финансовыми средствами, что не имеет ничего общего с морально развитым человеком. Так что, если у вас Android, то можете считать себя счастливчиком, которого не коснулись все эти трудности, возникающие у богатых и успешных людей при использовании iPhone.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 2.3 из 5
голосов: 3
Добавить в закладки

Теги

apple iphone
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Знакомство с поколением NVIDIA Ada Lovelace на примере видеокарты MSI GeForce RTX 4090 Suprim X 24G
63
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AK400 Zero Dark Plus
10
Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A550BN (80 Plus Bronze)
13
Главные игры ноября 2022 года
15
Королевская битва: 28-ми ядерный монстр Xeon W-3175X и EVGA SR-3 Dark против всех
89
Главные игры октября 2022 года – финал
6
Обзор и тестирование блока питания XPG CyberCore 1300W Platinum
36
Главные игры первой половины октября 2022 года
12
Обзор ноутбука MSI Raider GE76 (12UHS-600RU): самый игровой из всех игровых
15
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z690I Unify
6

Интересные материалы

Знакомство с поколением NVIDIA Ada Lovelace на примере видеокарты MSI GeForce RTX 4090 Suprim X 24G
22 ноября 2022 63

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Почему 23-й истребительный авиаполк первым получил новейшие Су-57
13
Новая видеопамять GDDR6W - впечатляющая скорость и объем, но возможны и серьезные проблемы
9
В войска поступили новые танки Т-72 модификации Б3М
6
В России может подорожать бензин и дизельное топливо на 30%, в начале 2023 года
100
LastPass снова подвергся взлому, и на этот раз украдены данные о клиентах
+
Магазины РФ начали скидывать цены на флагманы NVIDIA – почему с покупкой пока стоит повременить
7
Новая партия современных истребителей Су-35С передана ВКС России
18
Астрономы обнаружили Черную дыру, поглощающую звезду на другом конце Вселенной
6
Даниил из HappyPC поделился опытом покупки RX 580 8gb из Поднебесной
6
Страны ЕС и G7 согласовали «потолок» цен на российскую нефть
8
Сбер на "потеху публикe" представил отечественного робокота, созданного на китайской платформе
3
Эталонные карты Sapphire Radeon RX 7900 XTX и Radeon RX 7900 XT появились на Amazon
3
Tesla Cybertruck получил свою необычную форму из соображений технологичности конструкции
1
Xiaomi выходит на рынок мини-ПК
+
Кто сегодня покупает жёсткие диски, кому нужен SSD за 20 000р, и как выбрать золотую середину
4
Компания Bethesda обратилась за помощью к Илону Маску в рамках разработки будущего Starfield
1
В топ-10 самых продаваемых процессоров на Amazon не вошел ни один CPU от Intel
15
Видеокарты сильно подорожали, спрос упал, а цены на флагманы NVIDIA растут – статистика TH
2
Зарубежные специалисты определили лучший робот-пылесос 2022 года
+
Intel считает возможным снизить затраты на строительство предприятий в США до азиатского уровня
+

Популярные статьи

SCMP: Китай скопировал российский самолет и построил свой самый совершенный истребитель
107
Какие ракеты США могут поставить на Украину, но "никогда" не поставят
13
Украина нашла способ закрыть небо для боевой авиации России – на что способен ЗРК NASAMS
137
Почему первоначальный план СВО провалился, и кто платит за удары РФ по энергетике Украины
153
История ордена ассасинов, от основания до консервации после разгрома и возрождения в наши дни
7
Компания Frore Systems представила новую систему охлаждения для центральных процессоров
15
Какой будет Украина после завершения СВО – кто получит Одессу и Львов, и что останется Киеву
17
Как современные технологии влияют на каждого из нас
11
Почему не стоит покупать iPhone, а лучше выбрать Android
2
Тестирование и обзор туалетной бумаги "МИР ЧИСТОТЫ" - с картинками и большими буквами
8

Сейчас обсуждают

warmuza
13:39
ты нашёл новый телефон без ШИМ ?
Обновление прошивки GeForce RTX 40 не поможет устранить проблему мерцания дисплея в NFS Unbound
warmuza
13:39
даже в том, что ты не оправдал надежд родителей?
Обновление прошивки GeForce RTX 40 не поможет устранить проблему мерцания дисплея в NFS Unbound
3000kyky Sakh
13:38
Ок)
ОПЕК+ резко сократит добычу в ответ на санкции против нефти из РФ, начались мировые "нефтяные войны"
Антон Васильев
13:38
И без подглядывания прекрасно опишу, ибо 5 по физике была, и по образованию инженер
ОПЕК+ резко сократит добычу в ответ на санкции против нефти из РФ, начались мировые "нефтяные войны"
warmuza
13:38
lf? pfrfpsdfq. B frdfkfyu chfpe
Intel планирует выпустить процессор с триллионом транзисторов к 2030 году
Vorvort
13:38
Как можно пожаловаться на статью редакции? Это не позор, а ПОЗОР!
Тестирование и обзор туалетной бумаги "МИР ЧИСТОТЫ" - с картинками и большими буквами
Антон Васильев
13:37
В параллельной вселенной если только
ОПЕК+ резко сократит добычу в ответ на санкции против нефти из РФ, начались мировые "нефтяные войны"
ахахаxа
13:36
украинский только песни на застольях петь на нём,он певуч
ОПЕК+ резко сократит добычу в ответ на санкции против нефти из РФ, начались мировые "нефтяные войны"
Антон Васильев
13:36
Тебе к Стецу, дорогу знаешь
ОПЕК+ резко сократит добычу в ответ на санкции против нефти из РФ, начались мировые "нефтяные войны"
3000kyky Sakh
13:36
На английском? Второй язык в Украине будет английским. Вообще странно слышать, что язык земледельцев и воинов, может иметь научные термины. Вы бы еще спросили у аборигенов США, как они учат химию ил...
ОПЕК+ резко сократит добычу в ответ на санкции против нефти из РФ, начались мировые "нефтяные войны"
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем