А также в полтора раза быстрее GeForce RTX 3080

Зарубежный портал Gamers Nexus провел тестирование свеженькой GeForce RTX 4080 в играх. Новинка получилась настолько мощной, что смогла в легкую обойти суперфлагман предыдущей линейки — RTX 3090 Ti.

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Обычно следующее поколение видеокарт обходит предыдущее на 30-40%, но 4000-ая линейка смогла превзойти все ожидания. Так, в Cyberpunk 2077 GeForce RTX 4080 обошла GeForce RTX 3090 Ti на внушительные 28%, а свою предшественницу, GeForce RTX 3080, на невероятные 58%, то есть более, чем в полтора раза.

В Tomb Raider преимущество GeForce RTX 4080 подсократилось, но все еще оставалось довольно сильным. GeForce RTX 3090 Ti медленнее на 24%, GeForce RTX 3080 — на 50%.

F1 2022 оказалась многим участникам не по зубам, но GeForce RTX 4080 смогла выдать более чем комфортный фреймрейт, приближающийся к 60 кадрам в секунду. Топ 3000-й линейки отстал на 18%, GeForce RTX 3080 — на 45%, скатившись ниже 40 FPS.

Энергопотребление новинки оказалось даже ниже, чем у предшественницы, 315,6 против 322,2 Вт. Это говорит о том, что NVIDIA удалось повысить производительность не за счет увеличения мощностных характеристик, а благодаря качественным изменениям в архитектуре своих графических решений.

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В процессе тестирования использовалась эталонная версия Founders Edition. Температура GPU составляла 61 гр., HotSpot'а — 72,2 гр. Тестовый стенд был укомплектован процессором Core i7-12700KF, материнской платой MSI Z690 Unify и модулями памяти G.Skill DDR5-6000. Также была активирована функция ReBAR. В качестве операционной системы была задействована ОС Windows 11.