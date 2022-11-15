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Россия готова к росту зарплат, пенсий и пособий

Не смешно и грустно становится от осознания того, что доходы наших граждан находятся на низком уровне.
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До революции 1917 года заработная плата простого фабричного рабочего приблизительно была равна текущему МРОТ, если исходить из исторических справок о соотношении "тогдашнего" рубля к нынешнему. То есть, фактически, если учитывать реальные доходы населения, не приукрашенные, не разбавленные задранными в потолок у определенной его части, то получится, что люди не стали жить особо богаче.

Да, благодаря научно-техническому прогрессу, общий фон существования стал более комфортным, но и за него приходится платить, причем немалые деньги. Например, многие не желают пользоваться услугами государственных поликлиник, поскольку в них, зачастую, отсутствует как высококвалифицированный персонал, так и современное высокотехнологичное оборудование.

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Поэтому им приходится откладывать значительные средства со своих и без того небольших доходов, и тратить их в проверенных высококлассных частных стоматологиях. Следовательно, в данных социально-экономических аспектах особо, по равнению с царскими временами, ничего не поменялось.

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Да, и, скорее всего, так было во все времена. Например, хоть СССР и гордился тем, что, по сравнению с США, в нем есть бесплатная медицина, ее качество оставляло желать лучшего, если мы говорим не о единичных дорогостоящих операциях, освещаемых в государственных СМИ, а о реальной работе медучреждений в не самых отдаленных уголках огромной державы.

В общем, людям по итогу приходится выбирать, тратить ли сейчас драгоценную копейку на поправление своего здоровья, или же, держась из последних сил, вкладывать заработанное непосильным трудом в будущее детей и внуков.

Некоторые, не обделенные высоким интеллектом, личности могут возразить, мол, вы должны больше работать (и меньше есть, спать и так далее). Очевидно, что данные граждане сидят на чьем-то пайке и даже палец о палец не ударили, чтобы хоть как-то оправдать свое существование.

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Труд учителей, врачей и десятков других профессий оплачивается в соответствии с современными нормами, которые, очевидно, слабо коррелируют с реальностью. Учитель не может оказывать дополнительные платные услуги на дому, так как это непременно скажется на основной работе, и успеваемость школьников пойдет вниз.

Тогда ему стоит полностью переключиться на частную деятельность? Но, кто же тогда будет обучать детей в общеобразовательных учреждениях? То же самое применимо для людей с прочими специальностями, которые делают то, от чего зависит просто текущая обычная жизнь общества. Они не могут масштабировать свою работу, переводить ее на частные рельсы, и не должны довольствоваться жалкими копейками.

Низкие зарплаты, в конечном счете, приводят и к довольно небольшим пенсиям. В прочем, даже у годами вкалывавших сограждан, она не сильно больше, чем у заядлых лентяев. Это вызывает у первых недоумение, когда они воочию лицезреют итоговые цифры на банковском счету или пересчитывают купюры. За этим следует гнев, выражающийся в несправедливом распределении средств, и обиду за неравный обмен многих лет труда на то, что в итоге получилось.

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Не имеет смысла вновь возвращаться к упрекам недалеких о необходимости ведения бизнеса, тем более, что пожилым это сделать гораздо сложнее, да и многим просто невозможно уже даже физически. Вместо этого последние, пытаясь хоть как-то выжить на пенсию, продолжают заниматься трудовой деятельностью. Получается, что вместо законного отдыха, когда вышедшие на пенсию могут, наконец, посвятить себя любимым занятиям, им приходится пахать до гробовой доски.

Социальные пособия вызывают, пожалуй, наибольшее негодование, так как их размер просто до невероятного мал и недостаточен для тех нужд, которые они призваны обеспечить. Бывает, что люди не обращаются за помощью просто потому, что не видят смысла в обивании порогов различных учреждений, чтобы потом получить откровенные гроши.

Также сюда можно включить и стипендии. Трудно посчитать, сколько страна не досчиталась великих ученых, изобретателей, гениев и талантов из-за пренебрежительного отношения государства к поддержке наиболее одаренной части нашего общества. Не удивительно, что пока им приходится махать лопатой, в научно-техническом развитии страна продолжает буксовать.

Таким образом, Россия созрела для коренного перелома в сфере оплаты труда, заключающегося в повышении уровня зарплат, пенсий, пособий, отчислений, выплат, компенсаций, стипендий и пр. Всё это срочно требует не просто кратного увеличения, их размеры должны вырасти на порядки. Только в этом случае повысится общий уровень производительности труда, что непременно отразится на ускорении роста экономики и приведет к процветанию общества в целом.

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