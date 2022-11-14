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Херсон захлестнули расправы ВСУ над мирными жителями
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Россия передислоцировала свои войска на левый берег Днепра, дабы исключить чрезмерные потери среди личного состава и занять более выгодные для обороны позиции. После этого украинские националисты и иностранные наемники вошли в Херсон.

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К местному населению, не успевшему покинуть эту часть города, стали применяться репрессии. Жителей привязывают к столбам, заставляя мучительно без еды и воды стоять до полусмерти. Неонацисты под прицелом автоматов собирают перед ними людей, чтобы те, позируя для телекамер зарубежных СМИ, выражали к пленникам пренебрежительное отношение.

Естественно, никакой международной реакции осуждения данных действий не последовало. Молчит ОБСЕ, заткнули рты американские газеты и телевидение. Но совешенно ясно, что Херсон рано или поздно будет возвращен целиком и полностью, а все преступники будут наказаны.

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#сво #украина #херсон
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Midosa
21:42
Как там с Херсоном? Ухрюкали? Из под Киева тоже ухрюкали? И под Изюмами всякими ухрюкали? А где-нить позорно не ухрюкали? Ой, везде огребли и трусливо съебались в ужасе, позорники.)))
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ALSTER
21:39
Говорят, это коллаборантов поймали и пригвоздили, и тут что-то возразить трудно. А вот врать, автор, нехорошо, а то получается, что там всех мирных прям отлавливают и издеваются над ними. И кстати, да...
Херсон захлестнули расправы ВСУ над мирными жителями
ocrunaseru
21:35
получился котопёс и они не знают что с ним делать, смешно ))
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Вежливый N A S A M S
21:35
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Требование вывести войска с Украины для начала переговоров в МИД РФ назвали неприемлемым
RedStone
21:35
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Offtop2006
21:33
Месть - это блюдо, которое подают холодным.
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ocrunaseru
21:33
При такой напруге (48V) будет плавиться VRM 😂
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Вежливый N A S A M S
21:33
бремя доказательств ложится на утверждающего. или ты уже сливаешся и не утверждаешь что "князья киевские себя русскими называли" ?
Требование вывести войска с Украины для начала переговоров в МИД РФ назвали неприемлемым
Максим Ширшов
21:32
Одна из причин, почему СВО должна продолжаться - такой гадюшник под боком игнорировать невозможно.
Херсон захлестнули расправы ВСУ над мирными жителями
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