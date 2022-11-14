С одобрения заокеанских хозяев

Россия передислоцировала свои войска на левый берег Днепра, дабы исключить чрезмерные потери среди личного состава и занять более выгодные для обороны позиции. После этого украинские националисты и иностранные наемники вошли в Херсон.

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К местному населению, не успевшему покинуть эту часть города, стали применяться репрессии. Жителей привязывают к столбам, заставляя мучительно без еды и воды стоять до полусмерти. Неонацисты под прицелом автоматов собирают перед ними людей, чтобы те, позируя для телекамер зарубежных СМИ, выражали к пленникам пренебрежительное отношение.

Естественно, никакой международной реакции осуждения данных действий не последовало. Молчит ОБСЕ, заткнули рты американские газеты и телевидение. Но совешенно ясно, что Херсон рано или поздно будет возвращен целиком и полностью, а все преступники будут наказаны.

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