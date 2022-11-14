Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Razg0n За пост начислено вознаграждение
Мастер по ремонту видеокарт разобрал GeForce RTX 4090 — есть недоработки, но брать можно
Наблюдается некоторое сходство с RTX 3090 Ti
рекомендации
Подъехал i5 13600K 14 ядер - сильно дороже 12600K
RTX 3060 Ti - цена идет к 30 тр
Новый <b>16-ядерный 7950X</b> 4.5ГГц в Ситилинке
RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке
Новейшие Ryzen 7700X 4.5GHz в Ситилинке
3050 MSI Gaming дешевле 30тр
Недорогие Ryzen 7600 4.7ГГц в продаже

Российский блогер-ремонтник видеокарт и ноутбуков международного масштаба VIK-on произвел обзор с разбором видеокарты GeForce RTX 4090. Уже в начале процесса он сделал заключение, что карта очень похожа на GeForce RTX 3090 Ti. Совпадает распиновка видеочипов, и "доски" с большой долей вероятности будут взаимозаменяемы.

реклама

Далее VIK-on сделал акцент на питании GPU, указав на уход NVIDIA от разделения фаз питания на MSVDD и NVVDD, впервые появившегося в 3000-й линейке. Также в глаза бросились обновленные двухгигабайтные микросхемы памяти Micron GDDR6X, которые, возможно, будут иметь больший разгонный потенциал.


Естественно, прошелся блогер и по набившему оскомину 12-контактному разъему питания. Основная проблема прогаров, по его мнению, заключается в штырях, состоящих из двух половинок.

Во-первых, они обладают меньшим сечением, по сравнению с теми, что установлены на 8-контактных разъемах. Во-вторых, данные штыри имеют лимит в 20-30 подключений, с каждым разом они расшатываются, и площадь контакта уменьшается. Ток начинает течь по меньшему сечению, происходит нагрев, и чем меньше сечение, чем он сильней. Если плавились 8-контактные разъемы, то эти тем более будут оплавлятся, и 600 Вт для них — это перебор.


В целом, VIK-on заключил, что здесь имеет место поголовный заводской брак. И закончится это тем, что либо к 12-контактному разъему будут добавлены дополнитльные "пины", либо вендоры будут устанавливать два таких разъема, чтобы распределить нагрузку.

В конце блогер вынес вердикт — видеокарта GeForce RTX 4090 получилась, в принципе, неплохой, и брать ее можно. Но, как и всегда, покупать карты на старте продаж не желательно, и нужно выждать некоторое время, в течение которого производители исправят серьезные недочеты, если они возникнут.

рекомендации
12 ядерный <b>Ryzen 9 7900X</b> подъехал - смотри
ASUS 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
4090 в Регарде, цена норм
RTX 3070 за 44тр в Регарде
RTX 3080 за 63 тр в Регарде
3070 Ti MSI за 55тр в Регарде
ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
3070 Ti Gigabyte Gaming за 55 тр в Регарде
Полноразмерная 3070 MSI дешевле 50 тр
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#nvidia #geforce #rtx 4090
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Германии компьютерные комплектующие стоят в 1,7 раза дешевле, чем в РФ
162
NVIDIA проиграла AMD в технологическом споре – DLSS 3.0 оказалась медленнее FSR 2.0 в игровом тесте
53
Покупатели Modern Warfare 2 получат двойной опыт в Warzone 2 до октября 2023 года
+
Почему видеокарты так медленно дешевеют, и когда цены в магазинах РФ вернутся к рекомендованным
7
Сборка от красных дешевле 45 тысяч рублей, с возможностью играть на ультра настройках ближайшие годы
15
В Google Chrome можно будет сохранять группы вкладок на панели закладок
4
Samsung S23 Ultra - 200-мегапикселей и Snapdragon 8 Gen2
5
Киты выводят Биткоин с бирж, а паника усиливается – курс ВТС может обвалиться ниже $13 000
14
Республиканцы потерпели поражение на выборах в Сенат США – как это отразиться на России и СВО
141
Huawei Vision Glass - экран эквивалентный 120 дюймам, Full HD 1080P и регулировка диоптрий
+
MediaTek представила чипсет Pentonic 1000
+
Ремастер Witcher 3 выйдет через месяц – улучшенные текстуры, продвинутая графика и волшебные лучи
5
Основатель FTX обанкротил биржу, чтобы обеспечить победу демпартии США на промежуточных выборах
9
Новейшая игра про Соника получила неожиданно высокие пользовательские оценки
+
Искусственный интеллект FIFA 23 предсказал победителя чемпионата мира по футболу
+
Илон Маск признался, что слишком много работает
3
Что такой скрытый потенциал видеокарты, и какой процессор подобрать для флагмана и GeForce RTX 3050
7
В Госдуме пояснили, откуда взяли список игр с пропагандой ЛГБТ
11
Igor’s Lab протестировал генерацию кадров Nvidia с DLSS 3.0, FSR 2.1 и XeSS
5
AMD может представить доступные процессоры Ryzen 7000 с технологией 3D V-Cache
12

Популярные статьи

Одну из ракет HIMARS получили целой и вывезли для изучения в конструкторское бюро РФ
108
Помогаем компании Nvidia создать надежный коннектор питания для RTX 4090
70
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 100 тысяч для любых игр на ультра в QuadHD (Ноябрь)
14
Процессоры Ryzen 5000 подешевели — покупать сейчас или ждать дальнейшего снижения цен
119
Выбираю между AMD Ryzen 9 7950X и Intel Core i9-13900K
181
Украинки с помощью своих фотографий собирают донаты на Байрактары и не только
103
Покупаю компьютер для работы и игр – сколько я готов потратить, и какую видеокарту выберу
25
Ученые: В квантовом мире свет может одновременно двигаться вперед и назад во времени
10
Большая распродажа лицензионных Windows и Office со скидками до 90% в рамках 11.11.2022
3
Три очень хороших политических детективных фильма, которые стоит посмотреть
1

Сейчас обсуждают

Культя Шеши
18:49
к тебе тоже придут, не переживай
Требование вывести войска с Украины для начала переговоров в МИД РФ назвали неприемлемым
Культя Шеши
18:49
по законам эрефии это статья за убийство, причём тяжелая
Требование вывести войска с Украины для начала переговоров в МИД РФ назвали неприемлемым
Boris Kopyltsov
18:49
Я хочу подумать самостоятельно
В свежем видео по Warhammer 40,000 Darktide показали геймплей за класс Псайкеров
Культя Шеши
18:47
уzzкие если только, недаром же он своего первого русачка в 16 лет зарезал
Требование вывести войска с Украины для начала переговоров в МИД РФ назвали неприемлемым
Культя Шеши
18:45
то есть ты признаешь, что защита уzzких, да и прочий бред про нацистов тут не причём
Требование вывести войска с Украины для начала переговоров в МИД РФ назвали неприемлемым
Вежливый N A S A M S
18:44
там 75% дaлбаебов все еще верят что крейсер от шторма утонул. Несырьевые доходы бюджета РФ обвалились на 20% Коллапс усиливается. Вторая волна рецессии в экономике и массовая мобилизация, лишившая ...
Более 75% россиян уверены, что импортозамещение западных IT-технологий скоро произойдёт
Артём Vinch
18:44
закопайте его. пусть отдыхает
Илон Маск признался, что слишком много работает
Kasyan
18:42
Удивительно, а сколько я помню охренительных историй от француватого дебилья, что это западная ненька кормит восточную.
Требование вывести войска с Украины для начала переговоров в МИД РФ назвали неприемлемым
Razg0n
18:41
Народная видеокарта по народной цене.
Стала известна дата начала продаж в России видеокарт NVIDIA GeForce RTX 4080 16 GB
smile-777
18:40
Чёй-то никто не знает? )))
Выбираю между AMD Ryzen 9 7950X и Intel Core i9-13900K
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем