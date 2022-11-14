Наблюдается некоторое сходство с RTX 3090 Ti

Российский блогер-ремонтник видеокарт и ноутбуков международного масштаба VIK-on произвел обзор с разбором видеокарты GeForce RTX 4090. Уже в начале процесса он сделал заключение, что карта очень похожа на GeForce RTX 3090 Ti. Совпадает распиновка видеочипов, и "доски" с большой долей вероятности будут взаимозаменяемы.

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Далее VIK-on сделал акцент на питании GPU, указав на уход NVIDIA от разделения фаз питания на MSVDD и NVVDD, впервые появившегося в 3000-й линейке. Также в глаза бросились обновленные двухгигабайтные микросхемы памяти Micron GDDR6X, которые, возможно, будут иметь больший разгонный потенциал.





Естественно, прошелся блогер и по набившему оскомину 12-контактному разъему питания. Основная проблема прогаров, по его мнению, заключается в штырях, состоящих из двух половинок.

Во-первых, они обладают меньшим сечением, по сравнению с теми, что установлены на 8-контактных разъемах. Во-вторых, данные штыри имеют лимит в 20-30 подключений, с каждым разом они расшатываются, и площадь контакта уменьшается. Ток начинает течь по меньшему сечению, происходит нагрев, и чем меньше сечение, чем он сильней. Если плавились 8-контактные разъемы, то эти тем более будут оплавлятся, и 600 Вт для них — это перебор.





В целом, VIK-on заключил, что здесь имеет место поголовный заводской брак. И закончится это тем, что либо к 12-контактному разъему будут добавлены дополнитльные "пины", либо вендоры будут устанавливать два таких разъема, чтобы распределить нагрузку.

В конце блогер вынес вердикт — видеокарта GeForce RTX 4090 получилась, в принципе, неплохой, и брать ее можно. Но, как и всегда, покупать карты на старте продаж не желательно, и нужно выждать некоторое время, в течение которого производители исправят серьезные недочеты, если они возникнут.

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