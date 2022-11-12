Санкционная политика Запада ожидаемо обернулась для него резким и глубоким спадом в экономике. После ухода многих высокотехнологичных компаний из России продавцам пришлось в срочном порядке искать альтернативные пути доставки товаров и возложить на себя расходы по гарантийному ремонту.
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Траты россиян на компьютерные комплектующие снизились, что отразилось на выручке западных компаний и привело к стагнации "золотого миллиарда".
Так, немецкая розница только с одной товарной позиции недосчитывается нескольких десятков тысяч рублей, и миллионы евро ежемесячно "проплывают мимо кассы".
К примеру, стоимость недавно вышедшего Ryzen 7950X в Германии равна 43965,35 руб. В России же за него придется "отвалить" 69799 руб. Путем нехитрых расчетов выясняем, что у немцев Ryzen 7950X стоит в 1,7 раза дешевле, чем в РФ.
И это далеко не всё. Например, высокопроизводительная видеокарта GeForce RTX 3080 в computeruniverse оценивается в 46920,25 руб., а в российской рознице аж целых 74999 руб.
Переплата составляет внушительные 28000, на которые можно приобрести ту же GeForce RTX 3060. И этот список можно продолжать еще долго.
Таким образом, лозунг "только выиграли" действительно подтверждается, так как отечественные продавцы теперь получают гораздо большую прибыль, чем ранее.