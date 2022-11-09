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Россия готова совершить мощный прыжок в экономическом и социальном развитии

В последнее время наша страна сделала значительный шаг в преодолении множества проблем, но это была всего лишь подготовка к гораздо более существенным позитивным изменениям.
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Россия — самая большая страна, обладающая самой сильной армией в мире. Запасы наших природных ресурсов больше, чем у всех государств вместе взятых. Это позволяет нам оказывать существенное влияние на общее мироустройство и продвигать концепции, необходимые для дальнейшего развития.

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Вместе с тем, не стоит зацикливаться на достижениях одной лишь внешней политики. Иногда нужно обращать внимание и на внутренние проблемы. Наиболее очевидной из них является оплата труда. МРОТ в его современном виде позволяет обеспечить жизнедеятельность индивида в течение одного месяца — это неоспоримый факт. Вместе с тем, запросы граждан растут, пусть зачастую и не в меру.

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Многие россияне привыкли разбазаривать деньги, так, что им едва хватает средств дотянуть до следующей выплаты. Лучшим выходом из данной ситуации стала бы тотальная экономия. Но наше государство довольно великодушно, поэтому оно готово пойти навстречу людям и повысить минимальный размер оплаты труда в два раза. Нет, не на жалкие 1,2 или даже 10%, а на целых 100%. Соответствующий законопроект уже поступил в Государственную думу, и его реализация планируется уже к 1 января следующего года.

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Помимо повышения благосостояния населения важно также уделить внимание демографическому положению России. В последнее время наблюдается тенденция к сокращению численности населения страны из-за различных негативных факторов. Но, благодаря неустанной работе законодательной власти, в 2022 году, впервые за последнее время, замедленный спад сменился резким ростом. Количество жителей в РФ одномоментно увеличилось на 5 млн человек. А это, в первую очередь, рабочие руки, способствующие подъему экономики.

Кроме того, постоянно происходят позитивные перемены в предпринимательской среде. Скажем честно, зарубежные фирмы, воспользовавшись нелегким положением России в 90-х годах, захватили многие рыночные сектора, оттеснив отечественного производителя. Но, как мы видим, ситуация начинается постепенно исправляться. Жесточайшая конкуренция привела к тому, что крупнейшие иностранные бренды более не способны соперничать с российскими компаниями, и поэтому покидают рынок РФ, а на освободившемся месте появляются новые предприятия. Это означает не только возросшую занятость населения, и существенное увеличение ВВП.

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Не забывают власти и про автомобильную сферу, которая по важности стоит далеко не на последнем месте. Россия, без преувеличения, является локомотивом мирового автопрома, задающая вектор развития автомобильной промышленности. Наша страна одной из первых осуществляет массовый переход от ДВС на полностью электрические платформы, причем не на словах, а на деле. Производство отечественных электромобилей налажено на Липецком заводе "Моторинвест", где с конвейера сошли первые авто под российской маркой Evolute. Со временем планируется увеличение мощностей завода для удовлетворения повышенного спроса на них среди потребителей.

В социальной сфере также грядут значительные перемены в лучшую сторону. Разрабатываемая программа цифровой экономики, благодаря полному переходу на электронный документооборот, создаст базис для развертывания системы слежения за населением. Формирующийся на протяжении жизни цифровой портрет гражданина будет нести в себе отражение всех совершенных последним положительных и отрицательных с точки зрения социального поведения действий. Введение института социального рейтинга позволит не только кардинальным образом улучшить качество жизни, но и сделает ее еще более безопасной и стабильной.

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В общем и целом, можно констатировать, что за будущее России совершенно не стоит беспокоиться. Лучшие умы ежедневно не покладая рук стараются изменить жизнь страны до неузнаваемости, естественно, в лучшую сторону. От этого зависит то, проснемся ли мы завтра в аду западной цивилизации, или же твердой строевой походкой вступим в реальность прекрасной и великой России будущего.

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