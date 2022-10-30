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Непростая геополитическая обстановка диктует нам свои условия. Многим приходится отказываться от некогда доступных "благ" во имя процветания страны в целом, по крайней мере, в ближайшем будущем. И чем раньше мы начнем, тем лучше.

Уже почти 30 лет Россия привязана прочными цепями к мировому Интернету. Созданный в глубинах Пентагона во время холодной войны, он был всецело направлен на уничтожение СССР. После распада великой державы янки сумели провернуть хитрый ход, пользуясь затуманенным сознанием населения.

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Под видом благих намерений система всеобщего слежения под названием Интернет была внедрена в каждый дом. Отныне США могли безнаказанно собирать данные для военной разведки и аналитических центров, чтобы впоследствии обратить их против России.

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Американские ученые, не обремененные этическими соображениями, разработали для правительства всю необходимую техническую составляющую. После чего в дело вступили безжалостные корпорации, принявшись штамповать оборудование день и ночь.

В мгновение ока вся территория Российской Федерации была опутана нитями вражеского Интернета. Он медленно, но верно расползался по стране, и, казалось, ничто не может его остановить.

К счастью, Россия всегда отражала атаки неприятеля, пусть для этого нам и требуется некоторая подготовка. Зараза мирового Интернета не стала исключением. Постепенно вводятся шаги, направленные как на исключение его тлетворного влияния на умы простых россиян, так и на прямое деструктивное воздействие на обороноспособность страны.

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Несомненной пользой полного запрета Интернета станет повышение успеваемости учащихся, которые не выпускают смартфоны из рук. Последние будут использоваться по прямому назначению: для звонков и совершения вычислительных операций.

Также полностью нивелируется влияние различных фейков на сознание граждан, так как самих фейков больше не будет. Как и прочего противоправного содержимого, вся грязь останется за пределами территории РФ.

Безработные дармоеды под названием стримеры прекратят свою разлагающую деятельность. Миллионы часов, ежегодно затрачиваемых на просмотр их "творчества", будут направлены на реальную работу, приносящую осязаемый результат в виде повышения выпуска продукции и совершенствование ее качества.

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Из русского языка будут выведены англоязычные мусорные словечки, благодаря чему существенно повысится общий культурный уровень. Увеличение свободного времени, ранее бездарно расходуемого на просмотр фото и видеоматериалов сомнительного содержания, выльется увеличение количества посетителей библиотек. Россия закрепит звание самой читающей нации в мире.

Кроме того сократятся затраты на закуп сетевого оборудования для неосязаемого захвата США новых территорий России. Тысяч тонн ценных металлов, уходящих на поддержание Интернет-инфраструктуры, более не будут потрачены впустую. Освободится труд талантливых российских математиков, физиков, программистов, в настоящий момент исполняющих волю американского народа.

В общем и целом, пагубное влияние Интернета будет полностью нивелировано. Но, тут может возникнуть вопрос, не повлияет ли столь быстрое оздоровление на настроение общества? Не секрет, что мгновенный отказ от вредных привычек может внести нежелательные коррективы в эмоциональный фон организма.

К счастью, за это можно совершенно не волноваться. Те из нас, кто был рожден до распространения Интернета, закалены в дворовых баталиях, поэтому легко подберут себе занятие в переходный период. Активной части позднего поколения придется столкнуться с мерами дисциплинарного воздействия, за что она в будущем скажет только спасибо.

Таким образом, полная изоляция России от Интернета несет в себе только положительные моменты. При отсутствии негативного влияния вражеских сетей потенциал нации взлетит до ранее недостижимых высот.