2/3 МРОТ за FullHD-гейминг с высокими настройками графики

RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке

RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

3080 за 60 с началом тр в Регарде

3080 за 60 с началом тр в Регарде

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

Пока продолжается спад на рынке криптовалют, видеокарты продолжают дешеветь всё больше. Отсутствие прибыли с майнинга "сдуло" покупателей, и сейчас рынок переполнен предложениями по привлекательным ценам.

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Например, стоимость Sapphire Radeon RX 5600 XT PULSE, которая по производительности соответствует GeForce RTX 2060, обвалилась с 60 до 10 тысяч рублей менее, чем за год. Причем предлагаемый экземпляр обладает наиболее эффективной системой охлаждения, обходя даже версию 5600 XT EVO TOP от ASUS.

Желающие получить больше памяти и фирменные технологии NVIDIA могут доплатить 4000 рублей и приобрести ZOTAC GeForce RTX 2060 Super. В сети DNS цена новой RTX 2060 Super стартует с отметки в 38299 рублей. А в начале года их "сметали" по 70000 рублей и более.

Естестенно, при покупке поддержанной видеокарты существует риск "нарваться" на "отвальный GPU", или столкнуться с другими проблемами, но тут уже каждый сам оценивает свои риски.

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За последние недели доходность майнинга снизилась еще на 10 процентов, и для оплаты электроэнергии майнеры должны не только отдать добытое, но и еще и добавить сверху столько же из своего кармана, поэтому пока "аттракцион невиданной щедрости" продолжается.