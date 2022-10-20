А с 12700F все еще дешевле и еще более быстрее.

RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке

RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

3080 за 60 с началом тр в Регарде

3080 за 60 с началом тр в Регарде

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

Отечественная розница в настоящий момент только готовится к наплыву процессоров AMD Ryzen 7000-й серии и материнских плат к ним. Наиболее доступным среди новинок является Ryzen 7600X, который, как ожидается, станет очередным "народным любимчиком", заменяя Ryzen 5600X.

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А вот площадка Aliexpress уже располагает как запасами Ryzen 7600X, так и платами на чипсете B650. И сравнивая с ценами конкурентов становится понятно, что до звания "народных хитов" новой платформе еще далеко. По крайней мере, до тех пор, пока стоимость комплектущих существенно не снизится.

Так, цена комплекта из Ryzen 7600X и материнской платы ASRock B650M PG Riptide составляет 38185,5 руб. В то же время стоимость комплекта из Core i5-12400F и ASRock B660M PG Riptide равна 21603,9 руб. ASRock B660M PG Riptide имеет внешний тактовый генератор и поддерживает разгон процессоров без индекса K. В разгоне Core i5-12400F опережает по скорости Ryzen 7600X.

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Таким образом, система на базе Intel получается быстрее и практически вдвое выгоднее. Кроме того, с ней можно использовать недорогую память DDR4. Также вместо Core i5-12400F можно взять Core i7-12700F, увеличив разрыв в производительности в полтора раза, при этом сборка на Intel все еще будет дешевле.