Зарабатывали в период золотой лихорадки в основном производители лопат.

В последние недели произошло катастрофически резкое падение стоимости видеокарт, что привело к моментальному разорению тысяч так называемых "балконных" майнеров. То есть тех, кто в попытке заработать размещал оборудование для добычи криптовалюты прямо у себя дома.

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Многие из них не были осведомлены о рисках, которые нужно учитывать при входе в майнинг. Усугубляло ситуацию затуманивание разума при виде баснословной прибыли, которая просто так протекает мимо них.

Еще бы, ведь когда пара GeForce RTX 3080 приносит в месяц больше, чем ты зарабатываешь на основной работе, то поневоле начнешь кусать локти о того, что кто-то ничего не делая кладет "шекели" в карман, а ты вынужден целый день ломать спину за эту самую сумму.

Психологический фактор сделал свое дело, и армада "хомячков" мгновенно взвинтила стоимость видеокарт до невиданных ранее высот. Поскольку доходность только росла, свежеиспеченные майнеры продолжили закупать карты по огромным ценам, беря их в кредит.





Доходило до того, что люди переплачивали по двести и триста тысяч рублей только за одну единицу RTX 3090. А если в ферме их было несколько, то общая стоимость оборудования исчислялась миллионами.

И вот, не прошло и года, как всё окончательно рухнуло. Пелена сошла с глаз, и обнаружилось, карета превратилась в тыкву. Вместо легких денег домашние майнеры получили лишь груду железа, занимающего места в квартире.

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Сотни тысяч рублей, затраченные на видеокарты, просто пропали зря. Остались лишь кредиты, которые нужно платить еще долгие годы.