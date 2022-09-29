Двухкиловатные блоки питания становятся нормой современного высокопроизводительного ПК

Если "гражданские" процессоры Intel 13-го поколения вот-вот прибудут на прилавки магазинов, то ограниченная серия Core-i9 13900KS задержится на несколько месяцев.

реклама

Но китайские сборщики ПК уже располагают ранними образцами данного процессора. По случаю, они решили оценить его производительность во встроенном бенчмарке CPU-Z. Результаты получились впечатляющими. Оказалось, что Core i9-13900KS превосходит только что вышедший Ryzen 7950X на 25% в однопоточной нагрузке и на 18% в многопоточной.

Результаты тестов встроенного бенчмарка CPU-Z

Как и другие Raptor Lake, Core i9-13900KS включает 8 высокопроизводительных ядер Raptor Cove и 16 энергоэффективных ядер Gracemont. В отличие от обычного Core i9-13900K, разгоняющего одно или два ядра до 5,8 ГГц, Core i9-13900KS увеличивает их частоту до 6.0 ГГц.

рекомендации 3080 Gigabyte Gaming за 70 в Регарде 3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр 3050 ASUS уже 30 тр Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р Пиши на наш сайт и зарабатывай 3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде 3060 дешевле 40тр в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Главным новшеством, позволившим одолеть Ryzen 7950X, стало повышение лимита мощности до 350 Вт. Таким образом возросла максимальная тактовая частота в разгоне, предел которой зависит от возможностей материнской и системы охлаждения.