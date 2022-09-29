Если "гражданские" процессоры Intel 13-го поколения вот-вот прибудут на прилавки магазинов, то ограниченная серия Core-i9 13900KS задержится на несколько месяцев.
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Но китайские сборщики ПК уже располагают ранними образцами данного процессора. По случаю, они решили оценить его производительность во встроенном бенчмарке CPU-Z. Результаты получились впечатляющими. Оказалось, что Core i9-13900KS превосходит только что вышедший Ryzen 7950X на 25% в однопоточной нагрузке и на 18% в многопоточной.
Результаты тестов встроенного бенчмарка CPU-Z
Как и другие Raptor Lake, Core i9-13900KS включает 8 высокопроизводительных ядер Raptor Cove и 16 энергоэффективных ядер Gracemont. В отличие от обычного Core i9-13900K, разгоняющего одно или два ядра до 5,8 ГГц, Core i9-13900KS увеличивает их частоту до 6.0 ГГц.
Главным новшеством, позволившим одолеть Ryzen 7950X, стало повышение лимита мощности до 350 Вт. Таким образом возросла максимальная тактовая частота в разгоне, предел которой зависит от возможностей материнской и системы охлаждения.