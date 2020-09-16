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Разгон комплекта оперативной памяти ADATA XPG SPECTRIX D50 RGB 16 ГБ DDR4-3600 и сравнение с AMD Radeon R7 Performance Series 2 x 8 ГБ DDR4-2666

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Компания ADATA давно присутствует на российском рынке и знакома практически каждому, кто интересуется компьютерным железом. Ее продукты отличаются качественным исполнением и высокими потребительскими характеристиками при демократичной цене.

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В 2009 году на выставке Computex ADATA впервые представила серию XPG, расшифровывающуюся как Xtreme Performance Gear, ориентированную на компьютерных энтузиастов, и вообще всех, кто желает использовать высокопроизводительные комплектующие в своих ПК.

С тех пор под брендом XPG была выпущена и продолжает создаваться масса уникальных по своей компоновке устройств, обладающих расширенным функционалом по сравнению с базовыми версиями.

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В данном материале я проведу обзор комплекта оперативной памяти ADATA XPG SPECTRIX D50 RGB 16 ГБ DDR4-3600, произведу его разгон и тестирование, а также сравню его с памятью AMD Radeon R7 Performance Series 2 x 8 ГБ DDR4-2666.


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Внешний вид

Планки имеют довольно приятное цветовое оформление, которое не раздражает неуместными деталями. Взгляд сразу отмечает высокое качество изготовления. Гладкий дымчатый пластик хорошо контрастирует на фоне алюминия, окрашенного в серый цвет с добавлением эффекта прямолинейной шлифовки, а рубленные грани вырезов на металле вносят ощущение дополнительного объема.

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В темное время суток происходит сказочное преображение, после подачи питания фронтальная часть зажигается яркими переливающимися огнями. Невольно начинаешь ощущать приближение Нового года, в воздухе завитал запах сладких мандарин... Так и хочется, чтобы этот празник не закончился никогда!



Тестовый стенд

Разгон и тестирование проходили в типичном ПК среднестатистического пользователя без применения экстремальных систем охлаждения.

Характеристики тестовой системы:

  • Процессор: Intel Core i3-8350K @ 5.0 ГГц (50 x 100, AVX offset -10)
  • Термопаста: Deepcool Z3
  • Система охлаждения: Deepcool GAMMAXX S40
  • Материнская плата: MSI Z390-A PRO
  • Оперативная память 1: ADATA XPG SPECTRIX D50 RGB 16 ГБ DDR4-3600
  • Оперативная память 2: AMD Radeon R7 Performance Series 2 x 8 ГБ DDR4-2666
  • Видеокарта: PowerColor Radeon RX 550 Red Dragon 2 ГБ
  • Жесткий диск: Seagate BarraCuda ST3250410AS
  • Блок питания: be quiet! SYSTEM POWER 9 500W
  • Корпус: AeroCool Aero-500
  • Вентиляторы: 1 x 120 мм Aerocool Rev RGB на вдув, 1 x 120 мм Aerocool на выдув, 1 x 140 мм Gelid Silent 14 на выдув (установлен на боковой стенке)

Процессор не подвергался процедуре деинсталяции теплораспределительной крышки и замене термоинтерфейса. В тестах, задействующих инструкции AVX, материнская плата автоматически снижала частоту с 5 до 4 ГГц, чтобы избежать перегрева процессора и околосокетного пространства.

В качестве компаньонш к нашим героиням выступали две планки AMD Radeon R7 Performance Series с маркировкой R748G2606U2S-U, объемом 8 Гб каждая.

Разгон

Заранее отмечу, что методика разгона памяти заключалась в том, чтобы добиться максимально возможной частоты при минимальных таймингах.

BIOS материнской платы был обновлен до последней версии 7B98v1B. Во всех режимах напряжение всех тестируемых модулей было установлено на отметке 1.45 В.

Комплект ADATA XPG Spectrix D50 RGB DDR4-3600 содержит XMP профили на 3600 Мгц с таймингами 18-20-20-42 и на 3200 Мгц с таймингами 16-18-18-36. Наряжение в обоих случаях составляет 1.35 В. Для большинства систем данной конфигурации будет достаточно, но я постараюсь выжать из предоставленной модели максимум, который ограничивается в моем случае лишь архитектурой Intel Kaby Lake.

Изначально для тестирования планировалось использовать Core i5-9600KF, но в силу ряда обстоятельств он был заменен на Core i3-8350K с ревизией B0, который по сути относится к процессорам с архитектурой Intel Kaby Lake.

Соответсвенно и контроллер памяти у него от процессоров данного семейства. Следовательно, фактически я буду проверять, какую частоту можно взять при использовании процессоров седьмого поколения.



Во вкладке SPD программы CPU-Z мы видим, что обозреваемый комплект действительно включает в себя два XMP профиля с указанными ранее характеристиками. Чипы здесь от SK Hynix - компании, входящей в тройку ведущих производителей памяти.



Также сразу оговоримся, что разгон - это не только увеличение частоты, но и снижение таймингов, которое аналогично ведет к увеличению производительности. Очень часто память, работающая на более низкой частоте с более низкими таймигами оказывается быстрее памяти, работающей на более высокой частоте с более высокими таймингами.

Поэтому не откладывая штурмуем CAS latency 14, и в этом случае максимальная частота составила 3466 МГц, при 3600 МГц система уже не запускалась.

Следующее на очереди значение - CL15, и максимальная выжатая частота - 3733 МГц, неплохо, но можно лучше.

Повышаем градус, слегка увеличиваем значения tRCD и tRP и легко берем 4000 МГц при CL16. Ну что ж, прекрасный результат! Красивая круглая цифра, хорошо смотрящаяся совместно с частотой процессора.

Отмечу, что параметр tRAS во всех случаях разгона был установлен на значение 35.

Предварительно у нас получились следующие тайминги:

  • 3466 МГц: 14-18-18-35
  • 3733 МГц: 15-20-20-35
  • 4000 МГц: 16-21-21-35



Ну и момент истины, тайминги установлены на 17-22-22-35, частота на 4133 Мгц, и вот он - предел возможностей контроллера памяти Core i3-8350K. Все, что выше, ему, к великому сожалению, уже не доступно. А запас у памяти есть и огромный. Сколько раз вы упирались в пределы возможностей самой памяти? Полагаю часто. А сколько раз в КП самого процессора? Согласитесь - это достаточно редкое явление. Но одновременно и вызов, разумеется к апрейду последнего.



Результаты тестов

Переходим к тестам, чтобы оценить, как повлияли сделанные изменения на работу приложений.

В качестве сравнения я добавил пару планок AMD Radeon R7 Performance Series 2 x 8 ГБ DDR4 2666 МГц, разогнанную до 3200 МГц с CL14 и до 3466 МГц с CL15, а также с понижением частоты до базовых на сегодняшний день 2133 МГц с CL10 с целью узнать, насколько сильной может быть просадка в данном случае.


AIDA64

Оценка производительности памяти AIDA64 наглядно демонтрирует существенный прирост от разгона. Скорость записи возросла более чем на четверть относительно профиля XMP 3200. С ростом частоты, вплоть до 4000 Мгц, задержки значительно снижаются.

Переход на 4133 МГц приводит к уменьшению производительности, так как для взятия данной отметки потребовалось повысить тайминги, и в случае с малыми отрезками на итоговый результат они оказывают большее влияние.



WinRAR

В приложениях, интесивно работающих с памятью, разгон дает заметный прирост производитесльности, и WinRAR наглядно это показывает. Использование комплекта ADATA XPG SPECTRIX D50 RGB 16 ГБ DDR4-3600 сокращает время, затрачиваемое на обработку данных, повышая продуктивность работы.


Cinebench R20

В Cinebench, эмулирующем задачу рендеринга 3D-сцены, также можно увидеть эффект от увеличения частоты и снижения таймингов. Пусть и не настолько большой, как в предыдущих тестах, но все же он есть - и это не может не радовать.


HWBOT x265 Benchmark

Процесс кодирования видео также положительно откликается на разгон. Чем длиннее обрабатываемый отрезок, тем большую экономию времени можно в итоге получить.


Настало время игровых бенчмарков. Первым на очереди идет тест Sky Diver из состава пакета 3DMark - признанного "эталона синтетики".

3DMark Sky Diver


Да, сокрушительной победы конфигураций, достигших 4 ГГц, не случилось, однако, судя по росту итогового результата, увеличение количества кадров в секунду в играх определенно будет иметь место.


Counter-Strike: Global Offensive


Возможно, кто-то скажет, что Counter-Strike уже не тот, но, учитывая тот факт, что игровой движок у Valve для игр собственного производства один, тестом в CS:GO можно определить "играбельность" в других, гораздо более привлекательных проектах Valve, например в божественной Black Mesa.

Что может дать прибавка в 1 FPS, когда их почти сотня? Если вы любитель пошаговых стратегий, то для вас особо ничего не поменяется. В сетевых же шутерах, где скорость отрисовки играет одну из первостепенных ролей, каждый кадр на счету. И разгон памяти помогает оформить заветный "эйс с дигла" без применения нечестных приемов.


World of Tanks enCore RT


Что можно сказать, глядя на результаты? Только одно: знаменитый великий белорусский рандом творит чудеса не только на полях сражений World of Tanks, но в тестировании производительности данной игры. Кажется, что духом ВБР пропитывается все, что каким-либо образом прикасается к ауре WoT.

Но вероятнее всего ограничивающим фактором стал движок игры, ориентированный на ПК с малой и средней производительностью, в которых зачастую применяется память DDR3, а то и DDR2 - гораздо менее производительная, чем даже начальные версии DDR4, не говоря уже о быстрых высокочастных наборах. Поэтому такой разброс в результатах вызван другими факторами, и оперативная память в данном случае играет далеко не самую значимую роль.


Вывод

Когда-то давно у меня был ПК с процессором Athlon XP 1500+. В нем располагалась одна планка ОЗУ стандарта DDR266, объемом 256 Мб. Глухой белый тяжеленный гроб. Тогда я впервые познал культуру моддинга, насверлив отверстий в боковой крышке напротив процессора.

Сейчас я понял, чего мне тогда не хватало - подсветки. Самой малой, какой-нибудь диодик, запитанный от "молекса", чтобы синий свет пробиваясь свозь дуршлаг, озарял крохотную комнатку синим свечением, рисуя на стене загадочные узоры, и отвлекал от нахлынувшего чувства уныния, тоски и безысходности.

С приходом RGB мы вступили в новую эру эволюции домашних ПК. Долой грусть и печаль! Отныне любой может позволить себе нашпиговать корпус подсветкой на самый изощренный вкус и кошелек. И участвующая в данном обзоре оперативная память идеально для этого подходит. Яркие переливы радуги не дадут заскучать в серые осенние дни.  Надо только позаботиться о том, чтобы ваш кейс имел окно в этот мир прекрасного.

Но для настоящих "true" техногиков производительность - это всё. Они хотят получить максимум, желательно за минимальные деньги. И комплект  ADATA XPG SPECTRIX D50 RGB 16 ГБ DDR4-3600 определенно может заинтересовать тех, кто разбирается в железе.

Хотя, XPG SPECTRIX серии D50 не претендует на роль памяти, предлагающей бескомпромиссную производительность (для этого у ADATA есть другие модели, но и цена там уже немного другая), она безусловно подкупает оптимальным соотношением функционала, производительности и цены.

Основные слагаемые успеха данном случае - это качественное исполнение, стильный внешний вид, приятная, яркая подсветка, и, учитывая стоимость и совокупность всех характеристик, превосходный разгонный потенциал. Это действительно добротный продукт, подходящий для построения высокопроизводительных ПК как для работы, так и для игр.


Выражаю благодарность компании ADATA за предоставленный на тестирование комплект оперативной памяти DDR4-3600 ADATA XPG Spectrix D50 RGB (AX4U360038G18A-DT50).

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