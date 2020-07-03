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Народная мудрость гласит: счастье не в деньгах, а в их количестве. И чем больше это количество, тем более мощный ПК можно себе позволить. К сожалению, в текущей обстановке многие остались без средств к существованию, но, так как даже при этом надо играть, нам необходимо выяснить, как же собрать игровой ПК за сущие копейки. Итак, представляю вам список комплектующих, позволяющих получить превосходную производительность по цене нескольких походов в Пятерочку.



Жесткий диск

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Все знают, что любая сборка обязана начинаться с жесткого диска, иначе негде будет хранить те самые гигабайты, которые потребляют нынешние игры. Не имеет смысла приобретать дешевый накопитель, так как он может выйти из строя в день покупки, а потерянные сохранения вам никто никогда не вернет. Поэтому берем лучшее, но недорогое решение от именитого производителя, а именно HDD Seagate на 4 терабайта, обладающий превосходной стабильностью по разумной цене. Твердотельные накопители стоят конских денег и предлагают худшее соотношение цена/качество, кроме того, в отличие от жестких дисков, в случае выхода из строя SSD, бесценные данные, хранящиеся на нем, будут безвозвратно утеряны.



Наш выбор: Seagate BarraCuda [ST4000DM004] за 7599 р.





Корпус и БП



Следующим по важности компонентом ПК, является, безусловно, корпус. Абсолютно бессмысленно разоряться на модели, стоящие больше одной-полутора тысяч рублей. В них придется дополнительно устанавливать большие и мощные вентиляторы, да и занимают они гораздо больше места, чем базовые модели. Так как мы собираем бюджетную конфигурацию, и требуемые по конструкции дополнительные вентиляторы вы никогда не будете устанавливать, да и вообще открывать корпус, то приобретя дорогую модель, вы просто выбросите деньги на ветер. С блоком питания все гораздо проще, его не надо покупать отдельно, как советуют некоторые ушлые сборщики с ютуба, так как это значительно удорожает итоговый ценник, а дополнительные ватты не будут использованы, соответственно, мы платим лишние деньги.



И основываясь на наших предпочтениях, мы с легкостью выбираем самый недорогой корпус со встроенным блоком питания, аналог которого вы можете найти в многочисленных компьютерных магазинах вашего города.



Наш выбор: Foxline TML0202 за 2750 р.

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Оперативная память

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Память не сильно влияет на производительность компьютера, так как является просто вместилищем информации, поэтому важен только ее объем. В последнее время отмечается новый виток роста цен на память. Вы неоднократно могли замечать, что многие устанавливают планки памяти парами в надежде получить выигрыш в производительности. На самом деле они получают снижение оной, так как одна планка всегда дешевле двух, и приходится срезать объем вдвое, чтобы вписаться в бюджет. Очевидно, что в уполовинившуюся память влезет меньше инструкций, поэтому всё будет просто-таки нещадно тормозить. Таким образом, берем одну планку на восемь гигабайт. Больше, значит дороже, меньше, значит менее производительно, так что мы поступаем мудро, выбирая золотую середину.



Наш выбор: AMD Radeon R7 Performance Series [R748G2400U2S-U] 8 ГБ за 2399 р.



Системная плата



Идём по порядку, и далее у нас по списку, пожалуй, самый малозначительный компонент ПК, а именно системная, или как её еще в простонародье называют, материнская плата. При ее выборе самое главное соблюсти одно очень важное правило, а именно выбирать плату только в форм-факторе Mini-ITX. Почему? Все гениальное просто! Причина в том, что платы подобного формата имеют небольшой размер, и производитель неплохо экономит при их создании, тем самым значительно снижая себестоимость и конечную цену в магазинах. Кроме того, ввиду отсутствия дополнительного навесного оборудования, которое непременно будет установлено на плату большего стандарта, осуществляется лучшая вентиляция корпуса, благодаря чему снижаются температуры компонентов системного блока.



Наш выбор: ASUS ROG STRIX H470-I GAMING за 15299 р.



Процессор









А вот здесь придется попотеть, чтобы выискать жемчужину среди тонн различного кремниевого мусора, которым завалены полки магазинов. Сразу отметаем продукцию AMD, поскольку продукты данной компании мягко говоря не дотягивают до лидера индустрии - корпорации Intel. Будем следовать правилу, согласно которому скупой платит дважды, и не станем приобретать слишком уж недорогие процессоры линейки Celeron. А вот следующие за ними Pentium - это, определенно, то, что нам необходимо. Два высокопроизводительных ядра с технологией Hyper-Threading дают нам непревзойденную мощь в своей ценовой категории. Любые игры, в разумных пределах, будут летать с современным процессором Pentium. Более дорогие i3, и тем более i5 и i7 предназначены для энтузиастов, монтажников, и других деятелей культуры. С их помощью зарабатываются деньги, но, чтобы их купить, нужны деньги. Такой вот порочный круг, но нам он не страшен, ибо мы ориентируемся исключительно на бюджетный гейминг. Естественно, мы берем боксовую версию старшего процессора. Сэкономим на кулере и обеспечим небольшой задел на будущее.



Наш выбор: Intel Pentium Gold G6400 BOX за 5799 р.



Видеокарта

И, наконец, последний компонент нашего супермощного и недорогого ПК - это видеокарта. Кто-то скажет, можно использовать интегрированную графику. Но мы-то с вами знаем, к чему может привести экономия на спичках, так что делаем ход конем и выбираем лучшее решение на рынке, идеально подходящее под наши задачи. Самые догадливые давно поняли о чем речь, конечно о GeForce RTX 2060! Здесь нет и не может быть никаких сомнений в выборе. Во-первых, все больше игр требуют технологию лучей, которая есть в данной видеокарте. Во-вторых - у вас не будут падать игры из-за постоянного вылета драйверов, как на картах Radeon. Ну и в третьих, GeForce - это престижно, стильно и практично. Да и брать что-то иное, когда уже выбран процессор от Intel, это моветон.



Наш выбор: ASUS GeForce RTX 2060 PHOENIX [PH-RTX2060-6G] за 26999 р.





Итоговая цена: 60845 р.





Наконец, муки выбора преодолены, и можно поздравить нас с тем, что в условиях ограниченного бюджета мы все же смогли подобрать такие комплектующие, которые с одной стороны обеспечат плавный и комфортный ФПС во всех игровых новинках, а с другой - позволят нам лишний раз слетать на отдых в Крым.

Приятно осознавать, что мы живем в цифровую эпоху, где трехмерные развлечения доступны всем и каждому. Так зачем же отказывать себе в удовольствии? Поэтому сейчас же разбивай копилку!