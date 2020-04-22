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Операционная система Windows XP надолго запомнилась нам как самая удачная ОС от Microsoft, поскольку обладала рядом качеств, которые и не снились системам, вышедшим после нее. На дворе стоял 2001 год, перед "майками" на тот момент была непосильная задача - создать операционную систему, отвечающую всем современным требованиям, и при этом быструю, удобную и функциональную. И они с этой задачей справились на ура.

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Но потом у руля встал некто С. Балмер и фактически уничтожил былую славу и величие Windows, создав Windows Vista - пожалуй худшую ОС, которая только может существовать на свете. От принесенных Windows XP улучшений не осталось и следа. Но это не значит, что XP мертва, она до сих пор работает на миллионах компьютеров по всему миру. И вы, конечно, знаете почему, ведь у нее масса преимуществ не только перед "семеркой", этакой слегка улучшенной Vista, но и перед современной "десяткой". Давайте же разберем основные их них.





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Не мне вам рассказывать о том, как жутко бесит, когда "винда" тормозит, когда окна отрываются по десять минут и открытия контекстного меню приходится ждать десятки секунд. Все это знакомо владельцам ПК с Windows, построенными на базе ядра NT 6.X.

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Такое даже в кошмарном сне не могли себе представить пользователи "хрюши", как они ласково именуют XP. Все действия внутри ОС выполняются фактически моментально. Оно и понятно, ведь за основу было взято ядро NT 5.X, славящееся своей простотой и быстрой реакцией на действия "юзверя".

Никаких лишних прослоек, только чистый "нативный" код - все это заметно ускоряет приложения, крутящиеся на XP. Многие замечали, что при запуске одной и той же программы на Windows XP и на Windows 7/10, работала она намного быстрее именно на XP. Поэтому многие не захотели слезать с нее на насильно прививаемые MS новомодные ОС.









Не перегружена функционалом

Скорость работы Windows XP во многом была связана с тем, что на нее не было навешено никаких дополнительных программных украшений, так или иначе затормаживающих работу программ. Windows Vista не полюбилась нам во многом из-за того, что ее интерфейс был излишне перегружен всякого рода ненужными украшательствами, которые только отвлекали и мешали в работе. К тому же они отъедали драгоценные аппаратные ресурсы.

Слава Богу, с этим можно было бороться путем отключения процесса, отвечающего за темы оформления, однако в Windows 10 эта возможность была исключена, что автоматически сделало ее очень тяжелой "из коробки" для не слишком мощных устройств. Windows 7 они еще хоть как-то тянут, а вот XP на них просто летает. А все из-за того, что последняя очень легкая, ее дистрибутив умещается на компакт-диске, в то время как для Windows 7 и 10 требуется уже как минимум DVD-диск.









Меньше потерь при отрисовке кадров.

Сильнее всего разницу между Windows XP и последующими ОС ощутили на себе игроманы всех мастей. Как известно, в ядре NT 6.X была добавлена дополнительная программная прослойка, из-за которой производительность графической подсистемы снижалась на внушительные 30%. Игры, которые раньше более-менее плавно шли на XP, с переходом на последующие ОС превращались в откровенное слайдшоу. Игроки-мажоры теряли драгоценные FPS на своих топовых машинах, разочаровываясь не столько в новых технологиях, сколько впустую потраченных денежных единицах.

Прошлогодние видеокарты мгновенно "отыквились", расчищая дорогу к видеокартам с поддержкой DirectX 10, с новой архитектурой, адаптированной к столь радикальным изменениям в графической части ОС. Разъяренные игроки, обнаружив тормоза в своих любимых играх, безжалостно сносили новую ОС и ставили обратно Windows XP, сохраняя нервные клетки и душевное спокойствие. Но наглая и безжалостная политика Microsoft по ликвидации этой слишком хорошей ОС все же сделала свое дело. И к чести последней надо сказать, что сопротивлялась она достаточно долго, так уж полюбилась всем.









Кастомизация

Одной из самых крутых фишек Windows XP является невероятно гибкая кастомизация пользовательского интерфейса, то что было напрочь вырезано из Windows 7 и 10. Внедрение тем позволило изменить привычный серый фон панелей на любой другой, гораздо более симпатичный.

Какие только модификации не выходили: по мотивам игр, копирование стиля MacOS X и многие другие. Существовали специальные "паки", позволяющие кардинально поменять интерфейс, включая темы, обои, иконки, загрузочный экран, экран приветствия и прочее. Также имели место быть редакторы тем, где каждый мог "состряпать" себе то, что ему больше нравится.

Все это делало каждый компьютер с Windows XP внутренне не похожим ни на один другой, в отличие от текущей вездесущей полупрозрачности, в которой можно поменять разве что цвет.









Не пытается быть умнее пользователя

То, за что "няшу-хрюшу" любят продвинутые пользователи, это то, что она не пытается взять все под свой контроль, отдавая бразды правления в руки сидящего перед монитором. Если открыть список процессов, крутящихся во время работы ОС, то там мы увидим минимально необходимый набор, который практически не грузит систему.

Windows 10 в этом плане просто таки какой-то диктатор. В фоне постоянно что-то крутится, процессор часто загружен на 100%, а объем свободной оперативной памяти сокращается стремительными темпами. И при этом не открыто ни одного окна, и пользователь не выполняет никаких действий.

Windows XP не станет делать что-то, не спросив вас об этом. Она всегда говорит: "приказывай, мой повелитель!" Windows 10 же язвительно прошипит: "слышь, паря, погоди, постой-ка в сторонке, пока умные работают, а то заденешь чего-нибудь, поломаешь еще, мы тут как-нибудь без тебя разберемся".

В этом плане между достижимым идеалом и девственной чистотой Windows XP, ее легкостью, воздушностью, красотой и функциональностью можно поставить знак равенства. Это последняя операционная система, созданная людьми для людей, все же последующее от нечистого.

К сожалению, Windows XP постепенно покидает нас, новые версии программ и новые устройства уже не поддерживают ее, но так или иначе, у нас в сердце навсегда останутся лучшие впечатления от использования самой лучшей операционной системы, которую только могло изобрести человечество.

И вполне возможно, что когда-нибудь ее полный исходный код будет высечен в камне и размещен для доступа всем желающим проникнуться глубиной и смыслом того, что называется совершенством.