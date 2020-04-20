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Мой список провальных видеокарт всех времен и народов

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В истории видеокартостроения случались разные события. Иногда на свет выходили шедевры, предлагавшие превосходную производительность по невысокой цене, но случались и громкие казусы, когда не первый блин выходил не то, что комом, а вообще какой-то невнятной субстанцией. И вот о таких-то случаях мы вам и поведаем.

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GeForce 4 MX

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Данная видеокарта по праву заслуживает оценки "кол" по школьной системе образования. По сути NVIDIA взяла древний ГП от двухсотой серии и "натянула" его на глобус. Таким образом получилось нечто, якобы тянущее современные игры, но на самом деле нет.

Отсутствие поддержки шейдерной модели превращало картинку тех же NFS Underground и Half-Life 2 в вырвиглазное месиво. Игры, вышедние через несколько лет, наподобие F.E.A.R., требовали обязательной поддержки хотя бы Sader Model 1.1, и, соответственно, не запускались. В общем и целом данная видеокарта из-за своей дешевизны и бренда NVIDIA распространилась по нашей необъятной в огромных количествах, из-за чего многие увидели, как должны выглядеть игры, немного позже.

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GeForce FX

GeForce FX безусловно является абсолютно провальной серией видеокарт от "зеленых". Никакущая производительность по сравнению с конкурентами в лице Radeon девятитысячной серии не оставляла FX никаких шансов в борьбе за кошельки игроманов.

Внедренная для галочки поддержка Shader Model 2.0, включенная в DirectX 9.0, еще больше усугубляла ситуацию. Игры, запущенные на FX, безбожно тормозили, и владельцы, порвал на себе все волосы, бежали за вожделенными Radeon'ами, младшие модели которых легким движением руки могли превращаться в старших братьев, а также разгоняться в два с лишним раза. Это предопределило исход битвы в данном раунде, FX пали перед божественными Radeon 9000.



GeForce 6200 TurboCache

Нечто, выпущенное в середине нулевых, при воспоминании и котором многих охватывает дикий ужас. Недовидеокарта в лице GeForce 6200 TurboCache представляла собой обычную видеокарту, в которой память заимствована из оперативной.

Можно не описывать, какие муки пришлось испытать тем, кого угораздило приобрести сие чудо. Индекс ГП и так говорит о его немощности в отрисовке каких-либо современных на тот момент игр, так это все еще было приправлено медленной ОЗУ и перекачкой данных по процессорной шине. В итоге производительность данной видеокарты ожидаемо располагалась где-то на уровне ила. И все же, при высоких настройках, она умудрялась серьезно обходить середнячков из серии GeForce FX.



GeForce 8600 GT

Ну и наконец, видеокарта, разрушившая надежды миллионов школьников. Лучшая видеокарта в категории до 3000 рублей по версии желающих погонять S.T.A.L.K.E.R. Встречайте - GeForce 8600 GT! Это поистине легендарная видеокарта, которая дала нам: а) Красоты игр, так как поддерживала DirectX 10 с разрушаемой геометрией; б) Поддерживала PhysX, и ее можно было подключить отдельно для просчета физики; в) Стоила сущие копейки относительно того, что от нее ожидалось.

Но в итоге бомба века оказалась пшиком. Топор NVIDA по обрезанию чипов немного сместился в сторону меньшего отреза, таким образом оставшийся кусок получился слишком низкопроизводительным. Разница по сравнению с поистине легендарной GeForce 8800 GT достигала трех крат. Это был полный провал. Вторая цифра шесть в индексе вводила в заблуждение, давая мнимую надежду на вменяемую производительность, а на деле игроки получали бюджетный обрезок, годящийся разве что для вывода изображения, ускорения интерфейса Windows Aero и, накрайняк, расшифровки кодеков фильмов.

Позже NVIDIA исправила ошибку, выпустив 9600 GT, карту, которой изначально должна была быть 8600 GT, а сама 8600 GT должна была быть, соответственно 8500 GT. Но время было упущено, и на ринг ворвались "красные" со своими Radeon HD 4000, а позже и Radeon HD 5000, давшие нам бо́льшую проиводительность и лучшие технологии за схожие деньги, нежели у конкурента.

Следующее десятилетие не принесло сколь-либо провальных видеокарт. Все они более-менее соответствовали тому, что от них ожидалось. Большинство из них постигла лучшая участь, нежели их предков. DirectX 11, с которого игроделы не сползли до сих пор, оставил множество откровенно старых карт в строю, и они до сих пор дарят нам радость в это непростое время.

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