Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Практически в полном соответствии с нашими ожиданиями, Биткоин в очередной раз продемонстрировал, куда следует вкладываться современным инвесторам. С 3 по 8 января первая криптовалюта совершила невероятный прыжок, поднявшись с отметки ниже 7000$ до более чем 8300$, и в данный момент торгуется выше 8100$.

реклама

реклама

Наиболее вероятно, что сильное влияние на цену оказал недавний ближневосточный кризис, из-за которого вверх поползли также и другие ценные ресурсы, включая нефть и золото. Разумеется, Биткоин, прочно укоренившийся в сознании людей в качестве "цифрового золота", не смог остаться в стороне. И многие не преминули воспользоваться ситуацией, благодаря чему неплохо заработали.

реклама

Традиционные же финансовые инструменты на этом фоне выглядят довольно жалко. Они едва позволяют нивелировать влияние инфляции, а уж заработать на них сможет далеко не каждый. Зато в мире криптовалют открывается столько возможностей, что при желании любой имеет право сколотить себе состояние.