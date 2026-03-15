Razg0n_blog
Новые рендеры подтвердили, что китайская видеокарта Lisuan LX 7G100 оснащена тремя вентиляторами
Обновленный дизайн на сайте производителя устранил неопределенность.

Похоже, что в сфере графических адаптеров, наконец, появился новый игрок — Lisuan Tech. Очередные продукты от данного вендора обещают поступить уже в середине этого года, включая видеокарту LX 7G100.

Может быть интересно

Lisuan обновила страницу со своими грядущими видеокартами и ускорителями для профессионалов и серверного рынка. Можно заметить финальный рендер LX 7G100 в двух проекциях, который устраняет неопределенность касательно типа системы охлаждения.

Если ранее была путаница касательно того, имеет ли LX 7G100 турбину или только вентиляторы, то с появлением новых рендеров становится очевидно, что никакой турбины нет, а вместо нее обыкновенная конструкция с тремя вентиляторами, два из которых частично скрыты под кожухом. Использование данного решения не может не радовать, так как оно должно положительно сказаться на акустических характеристиках устройства.

Также на корпусе видеокарты виден единственный разъем 8-pin, которого достаточно для TDP 225 Вт. Что касается технических деталей, то графический процессор LX 7G100 имеет 192 TMU и 96 ROP, а объем видеопамяти GDDR6 равен 12 ГБ. К сожалению, производитель не указывает тактовые частоты GPU и ширину шины памяти, но последняя, вероятно, будет 192-битной.

Розничные продажи Lisuan LX 7G100 в Китае стартуют 18 июня. То есть уже этим летом сообщество ПК-геймеров сможет оценить потенциал видеокарты в играх и ее способность противостоять NVIDIA GeForce и AMD Radeon. Хотя вероятность повторить путь XGI Volari и Moore Threads MTT довольно высок, шанс серьезно потеснить мастодонтов рынка все же существует.

#видеокарта #lisuan #7g100
Источник: tomshardware.com
Популярные новости

Умные часы Samsung Galaxy Watch Ultra 2 получат поддержку 5G и чип Snapdragon
2
Разработка игры Cyberpunk 2077 официально завершена
6
В России разработали газотурбинный двигатель для карьерного самосвала БЕЛАЗ
16
В Госдуме объяснили какие VPN продолжат работать в России
23
В РФ представили первую партию серверных процессоров «Иртыш С 632» для серверов и дата-центров
21
Вышел мессенджер Columba, в котором можно переписываться и звонить без интернета
+
ViewSonic выпускает игровой монитор XC27G66-2K с 27-дюймовой IPS-панелью QHD и частотой до 340 Гц
+
В MxBenchmarkPC сравнили RTX 3080 10 ГБ и RTX 5070 в паре с Core i7-14700F в популярных играх
+
WSJ: Китайская компания ByteDance получила доступ к передовым ИИ-чипам NVIDIA B200
+
В ЕС сертифицировали китайскую систему помощи водителю G-ASD на базе ИИ
+
Аналитики подсчитали убытки компаний из-за онлайн-шопинга в рабочее время
1
Эксперт сравнил качество изображения и fps в GTA V на RTX 5080 с трассировкой лучей и без неё
2
На YouTube-канале NJ Tech сравнили быстродействие RTX 2070 Super с двумя версиями драйверов
+
Microsoft подтверждает проблему с доступом к диску C в Windows 11 на ряде устройств из-за KB5077181
7
У древнего города Птолемаида обнаружили на глубине 100 метров множество кораблей
+
Охлаждённая до минусовых температур RTX 2080 Super обеспечила заметный рост fps в играх
+
Пользователи Windows 11 жалуются на проблемы с GPU и ряд других багов после установки KB5079473
+
Кооперативный шутер про зомби от создателей World War Z получил в Steam 76% положительных отзывов
+
Количество водителей с максимальной скидкой по ОСАГО за безаварийную езду в России возросло до 41,5%
+
Раскрыты некоторые характеристики и предполагаемая стоимость iPhone Fold
+

Популярные статьи

Краткое тестирование термопасты ID-Cooling Frost X25
31
Накопил более 300 игр за пять лет в Epic Games Store — показываю самые лучшие
5
Project Helix и будущее Xbox — почему Steam не появится на консолях Microsoft
4

Сейчас обсуждают

Mekanika
22:49
Поддерживаю. КП2077 - одна из единиц, которая доставляет.
Разработка игры Cyberpunk 2077 официально завершена
Serg79h
22:25
prison5800 ты как бы ценовой диапазон не перепутал здесь? или чукча не читатель? я удивляюсь на вас...
Краткое тестирование термопасты ID-Cooling Frost X25
Serg79h
22:22
Вполне годная паста, что тут сопли разводить, Пользую и X25 и mx6. полёты нормальные.
Краткое тестирование термопасты ID-Cooling Frost X25
Mekanika
22:00
Капитализм создал условия при которых все мы должны батрачить, чтобы жить... ну или выживать - это уж кому как. Не более того.
Накопил более 300 игр за пять лет в Epic Games Store — показываю самые лучшие
Михаил Сидоров
21:44
Капитализм то тут при чем? Надо найти баланс между работой и отдыхом. Впахивать с переработками для нормальной жизни сейчас не нужно.
Накопил более 300 игр за пять лет в Epic Games Store — показываю самые лучшие
Любое Имя
21:44
В Беларуси 45.000электромобилей это не мало а афтор коекакер
В Беларуси наладили производство 300-киловаттных зарядных станций для электромобилей
Алексей Кузнецов
20:37
Так ему и не надо. Задача вещать в линии партии. Или истово молиться, если партия вдруг молиться будет. Или составлять расстрельные списки. Не флюгер же ветру указывает куда дуть.
В Госдуме объяснили какие VPN продолжат работать в России
kfluga92
20:29
Интересно наблюдать, как ИИ постепенно становится частью игровой индустрии. Если раньше игроки искали гайды на форумах или в видео, то теперь помощь может появляться прямо во время игры. Судя по анонс...
Игровой ИИ-помощник Microsoft Gaming Copilot появится на консолях Xbox в 2026 году
Василий Коренков
20:27
То-то этот дренаж постоянно переполнен и все кюветы залиты при половодье. Бетонное основание продавить задача практически нереальная, а ваш пирог из подкладки песка и гравия - раз плюнуть. Снизу грунт...
В России введут ограничения для грузового транспорта на региональных дорогах из-за просушки
Mekanika
20:11
Эх, ни 1800-ая, ни 117-ая аня мне не зашла ... сколько не пытался. Жаль разрабы на 2070 забили болт, а так можно было бы кучу механик перенести из 1800 в 2070 внеочередным патчем ... Что касается гам...
Накопил более 300 игр за пять лет в Epic Games Store — показываю самые лучшие
