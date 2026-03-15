Обновленный дизайн на сайте производителя устранил неопределенность.

Похоже, что в сфере графических адаптеров, наконец, появился новый игрок — Lisuan Tech. Очередные продукты от данного вендора обещают поступить уже в середине этого года, включая видеокарту LX 7G100.

Lisuan обновила страницу со своими грядущими видеокартами и ускорителями для профессионалов и серверного рынка. Можно заметить финальный рендер LX 7G100 в двух проекциях, который устраняет неопределенность касательно типа системы охлаждения.

Если ранее была путаница касательно того, имеет ли LX 7G100 турбину или только вентиляторы, то с появлением новых рендеров становится очевидно, что никакой турбины нет, а вместо нее обыкновенная конструкция с тремя вентиляторами, два из которых частично скрыты под кожухом. Использование данного решения не может не радовать, так как оно должно положительно сказаться на акустических характеристиках устройства.

Также на корпусе видеокарты виден единственный разъем 8-pin, которого достаточно для TDP 225 Вт. Что касается технических деталей, то графический процессор LX 7G100 имеет 192 TMU и 96 ROP, а объем видеопамяти GDDR6 равен 12 ГБ. К сожалению, производитель не указывает тактовые частоты GPU и ширину шины памяти, но последняя, вероятно, будет 192-битной.

Розничные продажи Lisuan LX 7G100 в Китае стартуют 18 июня. То есть уже этим летом сообщество ПК-геймеров сможет оценить потенциал видеокарты в играх и ее способность противостоять NVIDIA GeForce и AMD Radeon. Хотя вероятность повторить путь XGI Volari и Moore Threads MTT довольно высок, шанс серьезно потеснить мастодонтов рынка все же существует.