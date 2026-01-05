С его помощью можно дублировать изображение с ПК, ноутбука, планшета или смартфона на внешний экран без проводов

Belkin продолжает оставаться крупным игроком в сфере аксессуаров для компьютерной техники, портативных устройств и т. д. В этом году компания планирует презентовать инновационное устройство, которое позволит усилить тенденцию к отказу от проводов.

Как ожидается, на CES 2026 Belkin представит HDMI-адаптер ConnectAir для беспроводной передачи сигнала. С его помощью можно дублировать изображение на телевизор, монитор или проектор без необходимости задействовать подключение Wi-Fi или Bluetooth.

Конструкция состоит из двух частей — передатчика с разъемом USB-C и приемника с разъемами HDMI и USB-A для питания. По заявлению производителя, передача изображения может осуществляться на расстоянии до 40 м, в зависимости от условий окружения.

Максимальное разрешение, обеспечиваемое ConnectAir, не превышает 1080p при частоте 60 Гц, что фактически делает его не предназначенным для геймеров. Передатчик совместим с устройствами, USB-C разъем которых поддерживает режим DisplayPort Alt Mode. Сюда входят ноутбуки на базе Windows, macOS и ChromeOS.

Также заявлена поддержка iPad Air и iPad Pro на базе процессоров M1 и M2. Кроме того, ConnectAir работает со смартфонами с USB-C, способными выводить видео. Конференц-залы тоже получают преимущество, а именно возможность совместного использования экрана с поддержкой до 8 передатчиков. Стоимость Belkin ConnectAir составляет $150. Продажи адаптера стартуют в начале 2026 года.