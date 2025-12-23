Свои поклонники у него определенно найдутся

Недавно в сеть просочились сведения о том, что выходящий во второй половине 2026 года iPhone Fold будет обладать не совсем обычным соотношением сторон дисплея, равным 4:3. CAD-файлы и рендеры устройства также говорят о его значительной ширине. По всей видимости, подобный формат станет новым стандартом в сегменте складных смартфонов на ближайшее время.

Samsung не смогла удержаться и в числе первых начала проектировать конкурента будущему хиту от купертиновцев. GSMArena сообщает, что корейский производитель готовит складной смартфон под своей маркой, 7,6" OLED-дисплей которого будет обладать пропорциями 4:3. С виду он, вероятно, будет похож на паспорт.





Эти первые технические характеристики сразу намекают на привычную мимикрию устройств Samsung под произведения Apple. Так, по предварительной информации, iPhone Fold будет оснащен внутренним дисплеем с диагональю 7,58".

Кроме прочего, сообщается, что будущий широкий складной смартфон от Samsung получит внешний дисплей диагональю 5.4". Также говорится о поддержке беспроводной зарядки мощностью 25 Вт.

Как бы то ни было, наличие или отсутствие ответа корейцев на iPhone Fold никак не должно повлиять на засилье аналогов последнего от многочисленных китайских производителей.