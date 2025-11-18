Производство массовых моделей видеокарт может стать нерентабельным

WCCFtech со ссылкой на корейское издание Hankyung сообщает, что ПК-игроков ждут суровые времена, поскольку согласно новому отчету AMD и NVIDIA могут приостановить выпуск моделей начального и среднего класса из-за стремительно дорожающей памяти GDDR.

Вслед за "устремляющимся в космос" прайсом на оперативную память подскочила стоимость памяти для GPU. В результате модули GDDR в списке материалов для производства видеокарт начали сильно выделяться высокой ценой. Это делает выпуск среднебюджетных GeForce RTX xx50 и xx60 нерентабельным.

Цены на память в мире значительно взлетели всего за несколько недель, но цепочки поставок не успели к этому адаптироваться. Основная масса DRAM в настоящий момент идет на строительство ЦОД, финансовая отдача от которых сейчас наиболее высока. Это приводит к ситуации, когда вкладываться в датацентры выгоднее, чем клепать потребительские устройства, особенно низкомаржинальные.

WCCFtech предполагает, что в ближайшие недели стоимость видеокарт, главным образом массовых, может резко вырасти. Некоторые вендоры, включая ASUS, уже выразили обеспокоенность возможным ростом цен, если дефицит сохранится. Согласно отчету TrendForce, в 2026 году тенденция к удорожанию DRAM продолжится.