Данные игры расширяют список проектов, для которых требуется видеокарта с повышенным объемом видеопамяти, если планируется использовать средние и высокие настройки графики.

На вторую половину 2025 года запланирован выход множества игровых проектов, в том числе достаточно крупных. Среди них — космический хоррор Directive 8020, шутер от первого лица Borderlands 4 и др. Подавляющее большинство из них рассчитаны на "народные" ПК с видеокартами максимум уровня GeForce RTX 2060.

Однако в августе и сентябре геймеров ожидает выход двух крупных релизов, которые пополнят список нового поколения требовательных игр, начатого с Indiana Jones and the Great Circle. Последняя, как известно, преждевременно "отыквила" многие игровые системы, так как для активации средних и высоких настроек ей был необходим графический ускоритель с более чем 8 ГБ видеопамяти.

Выходящая 8 августа Mafia: The Old Country для повышенных пресетов графики рекомендует игрокам заполучить в свой арсенал как минимум GeForce RTX 3080 Ti или Radeon RX 6950 XT, а также прямо указывает на необходимость того, чтобы GPU нес на борту 12 GB VRAM. Абсолютным минимумом для запуска новой "мафии" являются 8-гигабайтные GeForce RTX 2070 и Radeon RX 5700 XT.

Грядущий приключенческий экшен Hell is Us не отстает и требует хотя бы GeForce RTX 2080 Ti или Radeon RX 6750 XT, чтобы подняться выше "минималок". Геймплейный трейлер игры создает впечатление обоснованности системных требований, так как окружение неплохо проработано с точки зрения количества объектов и уровня детализации текстур — впрочем, как и в Mafia: The Old Country.

В результате видеокарты с 12+ ГБ видеопамяти, такие как GeForce RTX 5060 Ti 16 GB и GeForce RTX 5070, становятся все более актуальными, даже для разрешения 1080p.