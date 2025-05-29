С приходом iOS 26 в iPhone появится функция, дающая пользователям возможность примерно оценивать время до полной зарядки батареи.

Компания Apple планирует модифицировать нумерацию релизов своей мобильной операционной системы iOS. Если до этого считалось, что осенью должна дебютировать iOS 19, то теперь можно ожидать появления сразу iOS 26. Данное изменение планируется анонсировать на мероприятии WWDC 2025 в начале следующего месяца.

Apple собирается произвести глобальный ренейминг ОС на всех своих платформах, а грядущее обновление iOS, вероятно, будет самым масштабным за всю историю iPhone. За последние годы ОС не сильно менялась внешне и получала лишь минорные изменения пользовательского интерфейса.



В 19-й версии UI будет, наконец, значительно преобразован, чтобы в том числе отойти от застоя во внешнем облике iOS. В результате новый образ системы отразит видение Apple на будущее своей экосистемы.

Кроме этого, компания предоставит пользователям новую возможность, которая не является сверхкардинальным изменением, но её наличие может оказаться важным для многих. Согласно отчету Марка Гурмана, поклонники iPhone будут знать, сколько примерно времени осталось до полного заряда аккумулятора. Данная опция уже давно присутствует в Google Pixel и теперь добралась до "яблочных" смартфонов.

В настоящий момент владельцам iPhone приходится периодически проверять уровень заряда. Кроме прочего, в iOS появятся круглые иконки, что сделает систему больше похожей на Android.