Эмуляция Xe3 на FPGA доступна партнерам для подгонки GPU к ПО.

В декабре прошлого года стало известно о том, что Intel завершила разработку Arc Xe3 Celestial и приступила к созданию Arc Xe4 Druid. Сейчас же Том Петерсен из Intel заявил о готовности конструкции GPU Xe3, включая базовые медиа движки, ядра Xe3, матричные движки XMX, движки RT, а также прочие составляющие игрового графического процессора. Всё перечисленное уже воплощено в реальность и готово отправиться на конвейер для пробного производства.

К настоящему моменту Intel достигла стадии тестирования предварительных образцов Xe3, которые предваряют массовое производство. Как пишет инсайдер Haze2K1 в соцсети X (запрещена в РФ), компания занимается изучением возможностей аппаратной модели Intel Arc Xe3 Celestial IP, в том числе касающихся отображения частот и TDP в прошивке.

Платформа предварительной проверки позволяет OEM и OBV производителям тестировать новый графический процессор за несколько месяцев до того, как он будет доступен в виде физического кремния. Таким образом, недочеты выявляются и устраняются еще в процессе разработки.

Intel предоставляет своим OEM и OBV партнерам доступ к облачной среде, которая достоверно эмулирует будущий GPU. В результате, им не приходится тратиться на физические лаборатории, и они могут подстраивать ПО и программные стеки под новое оборудование из любой точки мира.

По всей видимости, Intel производит эмуляцию на чипах FPGA. В данном случае, на ASIC, имитирующих работу GPU Arc Xe3. Поскольку новинка будет использоваться как в мобильных CPU, так и в дискретных видеокартах, инженеры проводят тестирование частот и напряжений для различных форм-факторов. В ближайшем будущем планируется провести тесты на готовом кремнии, а его массовое производство стартует в конце этого года или в начале 2026.