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Razg0n
Кабель БП Seasonic Focus GX-750 ATX 3.1 оплавился при работе с видеокартой Zotac GeForce RTX 5070
Кабель подвергся термическому воздействию, несмотря на использование качественных комплектующих

Эпопея с горящими 16-контактными разъемами питания видеокарт продолжается, но на сей раз оплавился не коннектор, а кабель питания. Пользователь под ником ere9w опубликовал в соцсети X (запрещена в РФ) соответствующие видеоролики, на которых запечатлено событие, произошедшее с его системой.

Видеокартой в данном случае послужила не 600-ваттная GeForce RTX 5090 и не 360-ваттная GeForce RTX 5080, а всего лишь 250-ваттная Zotac GeForce RTX 5070. Блок питания применялся не бюджетный, а премиальный ATX 3.1 совместимый Seasonic Focus GX-750 с собственными кабелем 12V-2x6 в комплекте. Согласно данным с ресурса cultists.network он относится к наивысшей категории БП, именуемой "Tier A".

Некоторые пользователи соцсети заметили, что один из пинов разъема 12V-2x6 был сдвинут назад. Это могло спровоцировать несбалансированное распределение нагрузки по остальным пинам. Также видно, что один из контактов загнут. Но неизвестно, был ли он зажат кабелем или это является производственным дефектом.

Der8aur в одном из своих тестов проверил, что один провод способен передавать мощность в 260 Вт. Сила тока при этом составляет 22 А, напряжение равно 12 В, а температура достигает 150 ℃. Энергопотребление GeForce RTX 5070 составляет 250 Вт, и технически она укладывается в "допустимый" диапазон. Хотя, конечно, это все равно не является номинальным режимом работы системы.

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#geforce #видеокарта #rtx #12v-2x6 #5070
Источник: videocardz.com
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