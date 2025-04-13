Отставание видеокарты от более старшей модели достигло внушительной величины в синтетических тестах.

Выход графических ускорителей серии GeForce RTX 5060 Ti состоится уже через несколько дней, а пока блогеры и технические издания готовятся к публикации игровых тестов. К сожалению, они не будут доступны до снятия эмбарго со стороны NVIDIA.

По словам рецензентов, основной проблемой GeForce RTX 5060 Ti является низкий объем видеопамяти в младшей версии. Скромные 8 ГБ VRAM станут серьезным ограничением для получения высокого в FPS в последних графонистых AAA-тайтлах.

Говорится также и о том, что NVIDIA не стимулировала поставки видеокарт GeForce RTX 5060 Ti для обзоров, видимо опасаясь их полного разгрома в тяжелых играх и / или высоких разрешениях. Некоторые обозреватели упомянули об инструктировании калифорнийским производителем GPU своих партнеров насчет того, чтобы они не отправляли видеокарты для проведения тестов.

Издание Videocardz.com получило в свое распоряжение данные о производительности GeForce RTX 5060 Ti в 3DMark. Согласно приведенной таблице, суммарное количество набранных картой баллов по всем бенчмаркам составляет 109 635. При этом более старшая GeForce RTX 5070 набирает 164 452 балла. Следовательно, последняя оказывается быстрее на внушительные 50%.

Показатели GeForce RTX 4060 Ti равны 91 431 баллам, то есть GeForce RTX 5060 Ti быстрее нее на 20%. Если отбросить тесты в 4K и оставить только 1080p и 1440p, то GeForce RTX 5060 Ti получается все также на 50% медленнее, чем GeForce RTX 5070. В единственном проведенном в 1080p тесте Fire Strike новинка сокращает отставание до 40%. Пожалуй, наиболее показательный бенчмарк Speed Way в 1440p демонстрирует 42%-ный отрыв GeForce RTX 5070.