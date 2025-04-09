Их потенциал еще предстоит оценить и сравнить с возможностями VRAM от Samsung

Как известно, в линейке видеокарт GeForce RTX 5000 политика NVIDIA состоит в том, что компания осуществляет поставки GPU партнерам исключительно в комплекте с VRAM и никак иначе. То есть именно она определяет, какая память будет устанавливаться на видеокарты.

Конечно, вендорам с экономической точки зрения было бы интереснее самим выбирать, какие чипы закупать. Но NVIDIA решила, что это её право, и в GeForce RTX 5000 выбор пал на Samsung. Однако по данным инсайдера MEGAsizeGPU продукция SK Hynix также получила возможность быть установленной на новые видеокарты.

По утверждению источника чипы GDDR7 от указанной фирмы уже вовсю монтируются на средне-бюджетную GeForce RTX 5070. Данный факт полностью согласуется с тем, что vBIOS GeForce RTX 5070 способен работать с VRAM от всех трех производителей: Samsung, Micron и Hynix.

К сожалению, в настоящий момент GeForce RTX 5070 с GDDR7 от Hynix еще не попала на обзоры, поэтому пока нельзя оценить ее температурные и разгонные характеристики.

Videocardz.com напоминает, что проверить вендора VRAM можно при помощи утилиты GPU-Z. Также можно демонтировать систему охлаждения с карты и посмотреть на маркировку микросхем памяти, но в таком случае существует риск повреждения заводских термопрокладок.